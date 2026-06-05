https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/benzine-indirim-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1106272145.html
Benzine indirim geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek
Benzine indirim geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T09:27+0300
2026-06-05T09:27+0300
2026-06-05T09:27+0300
ekonomi̇
benzin fiyatları
benzin
benzin pompası
zam
indirim
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Petrol fiyatları hızla geriliyor. ABD ve İran arasındaki savaşın bitmesi için görüşmelerin son haline geldiği iddiası ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceği söylentileri petrol fiyatlarını dün yüzde 5'e yakın düşürmüştü.Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,10 lira indirim yapılması bekleniyor. İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.Benzin ne kadar olacak?Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1106182329.html
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benzin fiyatları, benzin, benzin pompası, zam, indirim
benzin fiyatları, benzin, benzin pompası, zam, indirim
Benzine indirim geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı.
Petrol fiyatları hızla geriliyor. ABD ve İran arasındaki savaşın bitmesi için görüşmelerin son haline geldiği iddiası ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceği söylentileri petrol fiyatlarını dün yüzde 5'e yakın düşürmüştü.
Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,10 lira indirim yapılması bekleniyor. İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya gerilemesi bekleniyor.