https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/benzine-indirim-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1106272145.html

Benzine indirim geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek

Benzine indirim geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T09:27+0300

2026-06-05T09:27+0300

2026-06-05T09:27+0300

ekonomi̇

benzin fiyatları

benzin

benzin pompası

zam

indirim

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Petrol fiyatları hızla geriliyor. ABD ve İran arasındaki savaşın bitmesi için görüşmelerin son haline geldiği iddiası ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceği söylentileri petrol fiyatlarını dün yüzde 5'e yakın düşürmüştü.Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,10 lira indirim yapılması bekleniyor. İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.Benzin ne kadar olacak?Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya gerilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1106182329.html

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benzin fiyatları, benzin, benzin pompası, zam, indirim