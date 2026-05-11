https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/kene-yine-can-aldi-sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-hayatini-kaybetti-1105641514.html

Kene yine can aldı: Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Kene yine can aldı: Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaklaşık 10 gün önce kene tutunan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-11T12:25+0300

2026-05-11T12:25+0300

2026-05-11T12:25+0300

türki̇ye

kene

akıncılar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_e45521ecd092b9459545ca6a69fd7628.jpg

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.Olay, Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde meydana geldi.Kene tutunduktan sonra fenalaştıEdinilen bilgilere göre Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir’e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.Bir süre sonra rahatsızlanan Cevahir, yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Durumunun ağırlaşması üzerine Cevahir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Burada KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İlhan Cevahir hayatını kaybetti. Cevahir’in cenazesinin Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/bayramda-calisanlar-dikkat-kurban-bayraminda-calisan-ne-kadar-mesai-ucreti-alacak-bayram-mesaisi-1105640840.html

türki̇ye

akıncılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kene, akıncılar