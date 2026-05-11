Kene yine can aldı: Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaklaşık 10 gün önce kene tutunan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T12:25+0300
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaklaşık 10 gün önce kene tutunan 60 yaşındaki İlhan Cevahir, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Cevahir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde meydana geldi.
Kene tutunduktan sonra fenalaştı
Edinilen bilgilere göre Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir’e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Cevahir, yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Durumunun ağırlaşması üzerine Cevahir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Burada KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İlhan Cevahir hayatını kaybetti. Cevahir’in cenazesinin Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.