https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sioye-uyelik-icin-yogun-talep-yaklasik-20-ulke-basvuruda-bulundu-1106512699.html
ŞİÖ'ye üyelik için yoğun talep: Yaklaşık 20 ülke başvuruda bulundu
ŞİÖ'ye üyelik için yoğun talep: Yaklaşık 20 ülke başvuruda bulundu
Sputnik Türkiye
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Yermekbayev, örgüte katılmak isteyen ülkelerin sayısının hızla arttığını açıkladı. Yermekbayev, şu anda yaklaşık... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T14:14+0300
2026-06-15T14:14+0300
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Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Yermekbayev, örgüte yönelik küresel ilginin son yıllarda belirgin biçimde yükseldiğini ifade etti.Yermekbayev, "Küresel toplumun Şanghay İşbirliği Örgütü'ne ilgisi artıyor. Şu anda örgüte şu ya da bu statüde katılmak için başvuru havuzunda yaklaşık 20 ülke bulunuyor" dedi.Genel Sekreter, artan başvuru sayısının, örgütün savunduğu ilkeler ve değerlerin uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösterdiğini vurguladı.Putin: ŞİÖ önemli bir güç merkezine dönüştüÖrgüte yönelik ilginin arttığı bir dönemde daha önce açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün küresel ölçekte etkili bir güç haline geldiğini söylemişti.Putin, ŞİÖ'yü uluslararası sorunların adil biçimde çözülmesi ve Avrasya coğrafyasında entegrasyonun geliştirilmesi açısından başarılı bir model olarak nitelendirirken, Moskova ile Pekin'in örgüt içindeki işbirliğinin de giderek derinleştiğini belirtmişti.ŞİÖ'nün ağırlığı giderek artıyor2001 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü, son yıllarda dünya siyasetinde etkisini artıran çok taraflı platformlardan biri olarak öne çıkıyor.Örgütün tam üyeleri arasında Belarus, Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan yer alıyor.Türkiye de ŞİÖ'nün ortakları arasındaÖrgütün "diyalog ortağı" ve çeşitli ortaklık statülerindeki ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sri Lanka bulunuyor.Uzmanlar, yaklaşık 20 ülkenin üyelik veya ortaklık başvurusu yapmasının, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün küresel jeopolitikteki ağırlığının arttığına ve özellikle Batı dışındaki ülkeler için alternatif bir işbirliği platformu olarak görüldüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-ve-turkiye-guvenlik-gundemiyle-moskovada-bulusuyor-soygu-ile-fidan-kritik-gorusme-1106512219.html
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şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), pekin, moskova, avrasya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), pekin, moskova, avrasya
ŞİÖ'ye üyelik için yoğun talep: Yaklaşık 20 ülke başvuruda bulundu
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Yermekbayev, örgüte katılmak isteyen ülkelerin sayısının hızla arttığını açıkladı. Yermekbayev, şu anda yaklaşık 20 ülkenin farklı statülerde ŞİÖ üyeliği veya ortaklık için başvuru sürecinde olduğunu belirterek, bunun örgütün uluslararası alandaki etkisinin giderek arttığını gösterdiğini söyledi.
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Yermekbayev, örgüte yönelik küresel ilginin son yıllarda belirgin biçimde yükseldiğini ifade etti.
Yermekbayev, "Küresel toplumun Şanghay İşbirliği Örgütü'ne ilgisi artıyor. Şu anda örgüte şu ya da bu statüde katılmak için başvuru havuzunda yaklaşık 20 ülke bulunuyor" dedi.
Genel Sekreter, artan başvuru sayısının, örgütün savunduğu ilkeler ve değerlerin uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösterdiğini vurguladı.
Putin: ŞİÖ önemli bir güç merkezine dönüştü
Örgüte yönelik ilginin arttığı bir dönemde daha önce açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün küresel ölçekte etkili bir güç haline geldiğini söylemişti.
Putin, ŞİÖ'yü uluslararası sorunların adil biçimde çözülmesi ve Avrasya coğrafyasında entegrasyonun geliştirilmesi açısından başarılı bir model olarak nitelendirirken, Moskova ile Pekin'in örgüt içindeki işbirliğinin de giderek derinleştiğini belirtmişti.
ŞİÖ'nün ağırlığı giderek artıyor
2001 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü, son yıllarda dünya siyasetinde etkisini artıran çok taraflı platformlardan biri olarak öne çıkıyor.
Örgütün tam üyeleri arasında Belarus, Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan yer alıyor.
Türkiye de ŞİÖ'nün ortakları arasında
Örgütün "diyalog ortağı" ve çeşitli ortaklık statülerindeki ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sri Lanka bulunuyor.
Uzmanlar, yaklaşık 20 ülkenin üyelik veya ortaklık başvurusu yapmasının, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün küresel jeopolitikteki ağırlığının arttığına ve özellikle Batı dışındaki ülkeler için alternatif bir işbirliği platformu olarak görüldüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.