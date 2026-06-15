https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusya-ve-turkiye-guvenlik-gundemiyle-moskovada-bulusuyor-soygu-ile-fidan-kritik-gorusme-1106512219.html
Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor: Şoygu ile Fidan kritik görüşme gerçekleştirecek
Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor: Şoygu ile Fidan kritik görüşme gerçekleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, Ortadoğu'daki son gelişmeler... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-15T13:59+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, başta Ortadoğu'daki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının masaya yatırılacağı bildirildi.Rusya Güvenlik Konseyi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre taraflar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkları değerlendirecek.Ortadoğu'daki gelişmeler görüşmenin merkezindeAçıklamada, görüşmenin gündeminde Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gelişmelerin önemli yer tutacağı belirtildi. Tarafların, bölgedeki güvenlik riskleri ve krizlerin uluslararası istikrar üzerindeki etkilerini ele alması bekleniyor.Rus tarafı, görüşmenin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin değerlendirmeleri de kapsayacağını vurguladı.Stratejik ortaklık ve güvenlik işbirliği ele alınacakMoskova'daki temaslarda, Rusya-Türkiye ilişkileri, güvenlik işbirliği, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi başlıklarının ön plana çıkacağı kaydedildi.Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, "Taraflar, Ortadoğu'daki durumu da dikkate alarak uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi dahil olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesini ele alacak" ifadelerine yer verildi.Bölgesel gerilimlerin gölgesinde kritik görüşmeŞoygu-Fidan görüşmesi, Ortadoğu'da son dönemde yükselen gerilimlerin ve güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde gerçekleşecek. Bu nedenle temasların, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel diplomasi ve güvenlik dengeleri bakımından da yakından takip edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lubnan-cumhurbaskani-avn-abd---iran-mutabakati-lubnani-da-kapsiyor-1106511806.html
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Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle Moskova'da buluşuyor: Şoygu ile Fidan kritik görüşme gerçekleştirecek
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, Ortadoğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Tarafların, stratejik ortaklığının geliştirilmesi, güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi bekleniyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, başta Ortadoğu'daki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının masaya yatırılacağı bildirildi.
Rusya Güvenlik Konseyi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre taraflar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkları değerlendirecek.
Ortadoğu'daki gelişmeler görüşmenin merkezinde
Açıklamada, görüşmenin gündeminde Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gelişmelerin önemli yer tutacağı belirtildi. Tarafların, bölgedeki güvenlik riskleri ve krizlerin uluslararası istikrar üzerindeki etkilerini ele alması bekleniyor.
Rus tarafı, görüşmenin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin değerlendirmeleri de kapsayacağını vurguladı.
Stratejik ortaklık ve güvenlik işbirliği ele alınacak
Moskova'daki temaslarda, Rusya-Türkiye ilişkileri, güvenlik işbirliği, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi başlıklarının ön plana çıkacağı kaydedildi.
Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, "Taraflar, Ortadoğu'daki durumu da dikkate alarak uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi dahil olmak üzere Rusya ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesini ele alacak" ifadelerine yer verildi.
Bölgesel gerilimlerin gölgesinde kritik görüşme
Şoygu-Fidan görüşmesi, Ortadoğu'da son dönemde yükselen gerilimlerin ve güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde gerçekleşecek. Bu nedenle temasların, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel diplomasi ve güvenlik dengeleri bakımından da yakından takip edilmesi bekleniyor.