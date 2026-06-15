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Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı
Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yapan araç, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T13:52+0300
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hafriyat kamyonu
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İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Şerit ihlali yaptıYarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyreden T.U. idaresindeki hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen, İ.B'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.U'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sadettin-saran-kaza-yaptigi-aracini-ilan-sitesinden-satisa-cikardi-istedigi-rakam-belli-oldu-1106450826.html
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i̇stanbul, hafriyat kamyonu, kaza
i̇stanbul, hafriyat kamyonu, kaza

Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı

13:52 15.06.2026
© AAistanbul kaza
istanbul kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yapan araç, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şerit ihlali yaptı

Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyreden T.U. idaresindeki hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen, İ.B'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.U'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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