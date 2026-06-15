https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/serit-ihlali-yapti-hafriyat-kamyonuyla-kafa-kafaya-carpisti-1106512109.html

Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı

Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yapan araç, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T13:52+0300

2026-06-15T13:52+0300

2026-06-15T13:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul

hafriyat kamyonu

kaza

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İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Şerit ihlali yaptıYarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyreden T.U. idaresindeki hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen, İ.B'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.U'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sadettin-saran-kaza-yaptigi-aracini-ilan-sitesinden-satisa-cikardi-istedigi-rakam-belli-oldu-1106450826.html

türki̇ye

i̇stanbul

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i̇stanbul, hafriyat kamyonu, kaza