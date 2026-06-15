https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/serit-ihlali-yapti-hafriyat-kamyonuyla-kafa-kafaya-carpisti-1106512109.html
Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı
Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yapan araç, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T13:52+0300
2026-06-15T13:52+0300
2026-06-15T13:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul
hafriyat kamyonu
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106511953_0:206:1445:1019_1920x0_80_0_0_7ddc6b209ad54d8ce23e481275694192.jpg
İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Şerit ihlali yaptıYarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyreden T.U. idaresindeki hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen, İ.B'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.U'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sadettin-saran-kaza-yaptigi-aracini-ilan-sitesinden-satisa-cikardi-istedigi-rakam-belli-oldu-1106450826.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106511953_0:71:1445:1155_1920x0_80_0_0_237d433e1164c798870027722890f92f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, hafriyat kamyonu, kaza
i̇stanbul, hafriyat kamyonu, kaza
Şerit ihlali yaptı: Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı
İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yapan araç, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
İstanbul Küçükçekmece'de şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen ticari araç, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyreden T.U. idaresindeki hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen, İ.B'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.U'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.