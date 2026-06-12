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Sadettin Saran, kaza yaptığı aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı: İstediği rakam belli oldu
Sadettin Saran, kaza yaptığı aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı: İstediği rakam belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, trafik kazası yaptığı lüks aracını satışa çıkardı. Saran, araç için 13 milyon 250 bin lira istedi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T11:32+0300
2026-06-12T11:32+0300
yaşam
sadettin saran
fenerbahçe
trafik kazası
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Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaptığı lüks aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı. Saran'ın kendi adıyla açtığı ilan kısa sürede sosyal medyada gündem olurken araç için 13 milyon 250 bin lira istendi. İlanı kendi adıyla açtıNTV'nin haberine göre İlanla ilgili en dikkat çekici noktalardan biri, aracın doğrudan Sadettin Saran adına satışa sunulması oldu. Son yapılan düzenlemeler nedeniyle ilanı kendisi ya da birinci dereceden yakınlarının vermesi gerektiği için bu yola gidildiği belirtilirken ilandaki telefon numarasının ise Saran'a ait olmadığı kaydedildi. 3.2 milyon liralık hasar kaydı var Sitede aynı donanıma sahip ama hasar kaydı olmayan araç 14 milyon 650 bin lira olarak satışta bulunuyor. Ama Saran'ın aracında kazadan dolayı 3,1 milyon lira TRAMER kaydı olduğu ilanlarda belirtiliyor. Kaza nedeniyle aracın ön tampon, kaputu, ön iki çamurluğu yetkili serviste değişmiş durumda. Aracın hava yastıkları da patlamıştı. Saran, aracını 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence aracını çiziklere karşı korumak için komple PPF kaplama yaptırmış.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-trafik-kazasi-gecirdi-1104652821.html
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sadettin saran, fenerbahçe, trafik kazası
sadettin saran, fenerbahçe, trafik kazası

Sadettin Saran, kaza yaptığı aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı: İstediği rakam belli oldu

11:32 12.06.2026
Sadettin Saran araba
Sadettin Saran araba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
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Fenerbahçe eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, trafik kazası yaptığı lüks aracını satışa çıkardı. Saran, araç için 13 milyon 250 bin lira istedi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaptığı lüks aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı. Saran'ın kendi adıyla açtığı ilan kısa sürede sosyal medyada gündem olurken araç için 13 milyon 250 bin lira istendi.
© Şebnem CoşkunFenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran
© Şebnem Coşkun

İlanı kendi adıyla açtı

NTV'nin haberine göre İlanla ilgili en dikkat çekici noktalardan biri, aracın doğrudan Sadettin Saran adına satışa sunulması oldu. Son yapılan düzenlemeler nedeniyle ilanı kendisi ya da birinci dereceden yakınlarının vermesi gerektiği için bu yola gidildiği belirtilirken ilandaki telefon numarasının ise Saran'a ait olmadığı kaydedildi.

3.2 milyon liralık hasar kaydı var

Sitede aynı donanıma sahip ama hasar kaydı olmayan araç 14 milyon 650 bin lira olarak satışta bulunuyor. Ama Saran'ın aracında kazadan dolayı 3,1 milyon lira TRAMER kaydı olduğu ilanlarda belirtiliyor. Kaza nedeniyle aracın ön tampon, kaputu, ön iki çamurluğu yetkili serviste değişmiş durumda. Aracın hava yastıkları da patlamıştı. Saran, aracını 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence aracını çiziklere karşı korumak için komple PPF kaplama yaptırmış.
Saadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
YAŞAM
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
31 Mart, 16:16
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