https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sadettin-saran-kaza-yaptigi-aracini-ilan-sitesinden-satisa-cikardi-istedigi-rakam-belli-oldu-1106450826.html

Sadettin Saran, kaza yaptığı aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı: İstediği rakam belli oldu

Sadettin Saran, kaza yaptığı aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı: İstediği rakam belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, trafik kazası yaptığı lüks aracını satışa çıkardı. Saran, araç için 13 milyon 250 bin lira istedi. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T11:32+0300

2026-06-12T11:32+0300

2026-06-12T11:32+0300

yaşam

sadettin saran

fenerbahçe

trafik kazası

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Fenerbahçe'nin eski başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, geçtiğimiz aylarda trafik kazası yaptığı lüks aracını 'ilan sitesinden' satışa çıkardı. Saran'ın kendi adıyla açtığı ilan kısa sürede sosyal medyada gündem olurken araç için 13 milyon 250 bin lira istendi. İlanı kendi adıyla açtıNTV'nin haberine göre İlanla ilgili en dikkat çekici noktalardan biri, aracın doğrudan Sadettin Saran adına satışa sunulması oldu. Son yapılan düzenlemeler nedeniyle ilanı kendisi ya da birinci dereceden yakınlarının vermesi gerektiği için bu yola gidildiği belirtilirken ilandaki telefon numarasının ise Saran'a ait olmadığı kaydedildi. 3.2 milyon liralık hasar kaydı var Sitede aynı donanıma sahip ama hasar kaydı olmayan araç 14 milyon 650 bin lira olarak satışta bulunuyor. Ama Saran'ın aracında kazadan dolayı 3,1 milyon lira TRAMER kaydı olduğu ilanlarda belirtiliyor. Kaza nedeniyle aracın ön tampon, kaputu, ön iki çamurluğu yetkili serviste değişmiş durumda. Aracın hava yastıkları da patlamıştı. Saran, aracını 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence aracını çiziklere karşı korumak için komple PPF kaplama yaptırmış.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-trafik-kazasi-gecirdi-1104652821.html

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sadettin saran, fenerbahçe, trafik kazası