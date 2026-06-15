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Şahbaz Şerif: ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldı
Şahbaz Şerif: ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldı
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmanın resmi imza töreni ise 19... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T00:30+0300
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anlaşma
askeri anlaşma
ateşkes
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı.Başbakan Şerif, yoğun diplomatik görüşmelerin ardından iki ülkenin anlaşmaya ulaştığını, şu ifadelerle duyurdu:ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklamaABD Başkanı Donald Trump, ''İran'la yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasına tam yetki verdiğimi ve eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı ablukanın derhal kaldırılmasını onayladığımı ilan ediyorum. Dünyadaki gemiler, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akmaya başlasın'' paylaşımında bulundu.İran devlet medyası duyurduİran devlet televizyonu, İran ve ABD arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak kanal, bu haberi Pakistan Başbakanı'nın açıklamasına dayandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/irandan-israile-misilleme-mesaji-fuze-rampalari-hazirlaniyor-1106500960.html
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ortadoğu, abd, şahbaz şerif, i̇ran, barış, anlaşma, askeri anlaşma, ateşkes
ortadoğu, abd, şahbaz şerif, i̇ran, barış, anlaşma, askeri anlaşma, ateşkes

Şahbaz Şerif: ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldı

00:30 15.06.2026 (güncellendi: 01:00 15.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmanın resmi imza töreni ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı.
Başbakan Şerif, yoğun diplomatik görüşmelerin ardından iki ülkenin anlaşmaya ulaştığını, şu ifadelerle duyurdu:
Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini açıkladı. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecektir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'ne, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıkları için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılmasına verdikleri destek nedeniyle kardeşimiz Katar Devleti'nin değerli liderliğine de içten teşekkürlerimizi sunarız. Bunun yanı sıra, bu süreçteki büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı'nın vizyoner liderliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özel olarak teşekkür ederiz. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte arabulucular, bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacaktır. Uygulama öncesindeki bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için gerekli zemini hazırlayacaktır.

ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ''İran'la yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasına tam yetki verdiğimi ve eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri'nin uyguladığı ablukanın derhal kaldırılmasını onayladığımı ilan ediyorum. Dünyadaki gemiler, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akmaya başlasın'' paylaşımında bulundu.

İran devlet medyası duyurdu

İran devlet televizyonu, İran ve ABD arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak kanal, bu haberi Pakistan Başbakanı'nın açıklamasına dayandırdı.
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