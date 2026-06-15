Şahbaz Şerif: ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldı

Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini açıkladı. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecektir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti'ne, çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıkları için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılmasına verdikleri destek nedeniyle kardeşimiz Katar Devleti'nin değerli liderliğine de içten teşekkürlerimizi sunarız. Bunun yanı sıra, bu süreçteki büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı'nın vizyoner liderliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özel olarak teşekkür ederiz. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte arabulucular, bu hafta bir dizi görüşmeye ev sahipliği yapacaktır. Uygulama öncesindeki bu görüşmeler, teknik müzakereler ve resmi imza töreni için gerekli zemini hazırlayacaktır.