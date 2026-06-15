https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/irandan-israile-misilleme-mesaji-fuze-rampalari-hazirlaniyor-1106500960.html
İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: 'Füze rampaları hazırlanıyor'
İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: 'Füze rampaları hazırlanıyor'
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını duyurdu. Velayeti, füze rampalarının... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T00:04+0300
2026-06-15T00:04+0300
2026-06-15T00:04+0300
dünya
ortadoğu
ali ekber velayeti
i̇ran
i̇srail
lübnan
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103976/89/1039768927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_41dc12493a70ce47f4030446bba230ba.jpg
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını öne sürdü.Velayeti paylaşımında, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Hizbullah'ın 'direniş cephesinin bir parçası' olduğunu belirten Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-lubnana-yonelik-saldirilarin-surmesi-halinde-abd-ve-israili-sonuclariyla-uyardi-1106500832.html
i̇ran
i̇srail
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103976/89/1039768927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c960faab1992e926db5343b77f35652.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, ali ekber velayeti, i̇ran, i̇srail, lübnan, hizbullah
ortadoğu, ali ekber velayeti, i̇ran, i̇srail, lübnan, hizbullah
İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: 'Füze rampaları hazırlanıyor'
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını duyurdu. Velayeti, füze rampalarının hazırlandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını öne sürdü.
Velayeti paylaşımında, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'ın 'direniş cephesinin bir parçası' olduğunu belirten Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılabileceği uyarısında bulundu.