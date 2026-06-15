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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/irandan-israile-misilleme-mesaji-fuze-rampalari-hazirlaniyor-1106500960.html
İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: 'Füze rampaları hazırlanıyor'
İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: 'Füze rampaları hazırlanıyor'
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını duyurdu. Velayeti, füze rampalarının... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T00:04+0300
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dünya
ortadoğu
ali ekber velayeti
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lübnan
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını öne sürdü.Velayeti paylaşımında, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Hizbullah'ın 'direniş cephesinin bir parçası' olduğunu belirten Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-lubnana-yonelik-saldirilarin-surmesi-halinde-abd-ve-israili-sonuclariyla-uyardi-1106500832.html
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ortadoğu, ali ekber velayeti, i̇ran, i̇srail, lübnan, hizbullah
ortadoğu, ali ekber velayeti, i̇ran, i̇srail, lübnan, hizbullah

İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: 'Füze rampaları hazırlanıyor'

00:04 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran, füze
İran, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını duyurdu. Velayeti, füze rampalarının hazırlandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'e yönelik bir saldırı hazırlığında olduklarını öne sürdü.
Velayeti paylaşımında, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'ın 'direniş cephesinin bir parçası' olduğunu belirten Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılabileceği uyarısında bulundu.
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
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İran, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde ABD ve İsrail’i sonuçlarıyla uyardı
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