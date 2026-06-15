https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lubnan-cumhurbaskani-avn-abd---iran-mutabakati-lubnani-da-kapsiyor-1106511806.html

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: ABD - İran mutabakatı Lübnan’ı da kapsıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: ABD - İran mutabakatı Lübnan’ı da kapsıyor

Sputnik Türkiye

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin unsurlar içerdiğini ve bunun... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T13:47+0300

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Avn, mutabakatın Lübnan’ın da dahil olduğu bölgesel bir çerçeve içerdiğini ifade etti.Avn, mutabakatta Lübnan’ın özel durumuna saygı gösterilmesini ve ülke istikrarının bölgesel istikrarın ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Mutabakatın bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasına yönelik hükümler içerdiğini ve bunun Lübnan’ı da kapsadığını vurgulayan Avn, anlaşmanın daha geniş bir istikrar sürecine zemin hazırlamasını temenni etti.Lübnan Cumhurbaşkanı, devletlerin egemenliğini ve halkların haklarını güvence altına alacak kalıcı bir istikrar sürecinin önemine dikkat çekti.Son dönemde saldırı ve yıkıma maruz kalan Lübnan halkının, mutabakatın kalıcı bir ateşkes ve istikrar sürecine dönüşmesini beklediğini ifade eden Avn, sürece katkı sunan ülkelere ve taraflara teşekkür etti.Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde, Suriye ve Gazze’de işgal ettiği bölgelerde süresiz olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ben-gvirden-abd-iran-mutabakatina-tepki-israil-abdnin-somurgesi-degil-katz-lubnandaki-isgale-devam-1106505064.html

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