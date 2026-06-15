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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/anlasma-ilaninin-ardindan-avrupadan-iran-aciklamasi-yaptirimlari-kaldirmaya-hazirlar-1106503051.html
Anlaşma ilanının ardından Avrupa'dan İran açıklaması: Yaptırımları kaldırmaya hazırlar
Anlaşma ilanının ardından Avrupa'dan İran açıklaması: Yaptırımları kaldırmaya hazırlar
Sputnik Türkiye
ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın ardından İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bir bildiri yayımlayarak, Tahran'ın nükleer programına yönelik... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T08:01+0300
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Washington ve Tahran yönetimlerinin anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, Avrupa’nın önde gelen güçlerinden de sürece tam destek geldi. İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, yayımladıkları ortak deklarasyonla İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını bildirdi.‘İran'ın somut adımlarına yaptırımların kaldırılmasıyla karşılık vereceğiz’İtalya Başbakanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, dört Avrupa ülkesinin ABD ve İran arasındaki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığıbelirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:İngiltere'den Hürmüz Boğazı için ‘mayın temizleme’ hamlesiİngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da Başbakan Keir Starmer'ın sürece ilişkin askeri desteğine vurgu yapıldı. Starmer, bölgedeki deniz güvenliğinin tesisi için Londra'nın kritik bir rol üstleneceğini belirtti.Açıklamaya göre Birleşik Krallık, daha önce Fransa ile birlikte planlama aşamasında öncü rol oynadığı, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik "bağımsız ve çok uluslu bir savunma misyonu"kurmaya ihtiyaç duyulması halinde hazır olduğunu ifade etti.Tarihi imza 19 Haziran'da İsviçre'deDaha önce ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşma üzerindeki çalışmaların tamamlandığını teyit etmişti. Ortadoğu ve dünya ekonomisinde dengeleri değiştirmesi beklenen bu tarihi anlaşmanın resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iran-ile-abd-arasindaki-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-24-milyar-dolar-serbest-birakiliyor-1106502597.html
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avrupa, almanya, fransa, i̇talya, i̇ngiltere, abd, i̇ran, yaptırımlar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
avrupa, almanya, fransa, i̇talya, i̇ngiltere, abd, i̇ran, yaptırımlar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

Anlaşma ilanının ardından Avrupa'dan İran açıklaması: Yaptırımları kaldırmaya hazırlar

08:01 15.06.2026 (güncellendi: 08:50 15.06.2026)
© AAİran, Tahran
İran, Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın ardından İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bir bildiri yayımlayarak, Tahran'ın nükleer programına yönelik somut adımları karşılığında ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını ilan etti.
Washington ve Tahran yönetimlerinin anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, Avrupa’nın önde gelen güçlerinden de sürece tam destek geldi. İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, yayımladıkları ortak deklarasyonla İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını bildirdi.

‘İran'ın somut adımlarına yaptırımların kaldırılmasıyla karşılık vereceğiz’

İtalya Başbakanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, dört Avrupa ülkesinin ABD ve İran arasındaki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığıbelirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD ile İran arasında mutabakat zaptına varıldığına dair açıklamayı sıcak bir şekilde karşılıyoruz. İran’ın hiçbir zaman nükleer silah edinmemesi gerektiği inancındayız. Bu hedef doğrultusunda ABD, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sonuna kadar çalışmaya hazırız. İran’ın nükleer programına ilişkin atacağı net ve güvenilir adımlara karşılık, biz de ilgili yaptırımları kaldırmaya hazırız."

İngiltere'den Hürmüz Boğazı için ‘mayın temizleme’ hamlesi

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da Başbakan Keir Starmer'ın sürece ilişkin askeri desteğine vurgu yapıldı. Starmer, bölgedeki deniz güvenliğinin tesisi için Londra'nın kritik bir rol üstleneceğini belirtti.
Açıklamaya göre Birleşik Krallık, daha önce Fransa ile birlikte planlama aşamasında öncü rol oynadığı, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik "bağımsız ve çok uluslu bir savunma misyonu"kurmaya ihtiyaç duyulması halinde hazır olduğunu ifade etti.
Tarihi imza 19 Haziran'da İsviçre'de
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşma üzerindeki çalışmaların tamamlandığını teyit etmişti. Ortadoğu ve dünya ekonomisinde dengeleri değiştirmesi beklenen bu tarihi anlaşmanın resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecek.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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İran ile ABD arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu: 24 milyar dolar serbest bırakılıyor
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