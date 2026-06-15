https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/anlasma-ilaninin-ardindan-avrupadan-iran-aciklamasi-yaptirimlari-kaldirmaya-hazirlar-1106503051.html

Anlaşma ilanının ardından Avrupa'dan İran açıklaması: Yaptırımları kaldırmaya hazırlar

Anlaşma ilanının ardından Avrupa'dan İran açıklaması: Yaptırımları kaldırmaya hazırlar

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasında varılan uzlaşmanın ardından İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bir bildiri yayımlayarak, Tahran'ın nükleer programına yönelik... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T08:01+0300

2026-06-15T08:01+0300

2026-06-15T08:50+0300

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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Washington ve Tahran yönetimlerinin anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, Avrupa’nın önde gelen güçlerinden de sürece tam destek geldi. İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, yayımladıkları ortak deklarasyonla İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını bildirdi.‘İran'ın somut adımlarına yaptırımların kaldırılmasıyla karşılık vereceğiz’İtalya Başbakanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, dört Avrupa ülkesinin ABD ve İran arasındaki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığıbelirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:İngiltere'den Hürmüz Boğazı için ‘mayın temizleme’ hamlesiİngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da Başbakan Keir Starmer'ın sürece ilişkin askeri desteğine vurgu yapıldı. Starmer, bölgedeki deniz güvenliğinin tesisi için Londra'nın kritik bir rol üstleneceğini belirtti.Açıklamaya göre Birleşik Krallık, daha önce Fransa ile birlikte planlama aşamasında öncü rol oynadığı, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik "bağımsız ve çok uluslu bir savunma misyonu"kurmaya ihtiyaç duyulması halinde hazır olduğunu ifade etti.Tarihi imza 19 Haziran'da İsviçre'deDaha önce ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, anlaşma üzerindeki çalışmaların tamamlandığını teyit etmişti. Ortadoğu ve dünya ekonomisinde dengeleri değiştirmesi beklenen bu tarihi anlaşmanın resmi imza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iran-ile-abd-arasindaki-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-24-milyar-dolar-serbest-birakiliyor-1106502597.html

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avrupa, almanya, fransa, i̇talya, i̇ngiltere, abd, i̇ran, yaptırımlar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)