https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lavrov-avrupalilar-rusyaya-her-turlu-ultimatom-verilebilecegi-yanilgisi-icindeler-1106511657.html

Lavrov: Avrupalılar, Rusya'ya her türlü ültimatom verilebileceği yanılgısı içindeler

Lavrov: Avrupalılar, Rusya'ya her türlü ültimatom verilebileceği yanılgısı içindeler

Sputnik Türkiye

Batılı ülkelerin Ukrayna sahasındaki gerçekleri çarpıtarak hayal dünyasında yaşadığını belirten Lavrov, “Rusya'nın pes edeceğini ve uydurma ültimatomları kabul... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T13:42+0300

2026-06-15T13:42+0300

2026-06-15T13:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

avrupa

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

almanya

fransa

i̇ngiltere

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106339464_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_0a560e1b968ef873604318c08de6ce5b.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın mevcut jeopolitik durumu tamamen yanlış okuduğunu vurgulayan Rus diplomat, Batı'nın küstah ültimatomlarının Moskova nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını net bir dille ifade etti.Avrupalı liderlerin Kiev rejiminin çöken durumunu gizlemek için algı operasyonlarına sığındığını belirten Lavrov, Batı'nın içine düştüğü acziyeti şu sözlerle özetledi:İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üç büyükelçinin Rusya Dışişleri Bakanlığı ziyaretinin bu durumu doğruladığını söyleyen Rus Bakan, “Yardımcım onlarla görüştü ve onlar yeni bir şey getirmedi. Ancak ısrarla hizmetlerini sunmaya çalışıyorlar, açıkça kenarda kalmak istemiyorlar” ifadesini kullandı.Avrupa'nın bu yapıcı olmaktan uzak ve taklitçi tutumuna karşın Moskova'nın diplomatik ciddiyetini koruduğunu belirten Lavrov, küresel dengeler açısından asıl muhatabın net olduğunu ifade etti. Rusya'nın daha önce ABD ile varılan anlaşmalara ve ilkelere sadık kalmaya devam ettiğini vurgulayan Rus diplomat, bu mutabakatların fiilen hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Lavrov, krizin gerçekçi çözümü adına bundan sonraki adımları değerlendirmek üzere Amerikan tarafıyla yeni temaslar gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ukrayna-ordusunun-kayiplari-4-haftadir-artis-gosteriyor-1106508669.html

rusya

ukrayna

almanya

fransa

i̇ngiltere

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, avrupa, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, fransa, i̇ngiltere, abd