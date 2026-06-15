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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lavrov-avrupalilar-rusyaya-her-turlu-ultimatom-verilebilecegi-yanilgisi-icindeler-1106511657.html
Lavrov: Avrupalılar, Rusya'ya her türlü ültimatom verilebileceği yanılgısı içindeler
Lavrov: Avrupalılar, Rusya'ya her türlü ültimatom verilebileceği yanılgısı içindeler
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna sahasındaki gerçekleri çarpıtarak hayal dünyasında yaşadığını belirten Lavrov, “Rusya'nın pes edeceğini ve uydurma ültimatomları kabul... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T13:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın mevcut jeopolitik durumu tamamen yanlış okuduğunu vurgulayan Rus diplomat, Batı'nın küstah ültimatomlarının Moskova nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını net bir dille ifade etti.Avrupalı liderlerin Kiev rejiminin çöken durumunu gizlemek için algı operasyonlarına sığındığını belirten Lavrov, Batı'nın içine düştüğü acziyeti şu sözlerle özetledi:İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üç büyükelçinin Rusya Dışişleri Bakanlığı ziyaretinin bu durumu doğruladığını söyleyen Rus Bakan, “Yardımcım onlarla görüştü ve onlar yeni bir şey getirmedi. Ancak ısrarla hizmetlerini sunmaya çalışıyorlar, açıkça kenarda kalmak istemiyorlar” ifadesini kullandı.Avrupa'nın bu yapıcı olmaktan uzak ve taklitçi tutumuna karşın Moskova'nın diplomatik ciddiyetini koruduğunu belirten Lavrov, küresel dengeler açısından asıl muhatabın net olduğunu ifade etti. Rusya'nın daha önce ABD ile varılan anlaşmalara ve ilkelere sadık kalmaya devam ettiğini vurgulayan Rus diplomat, bu mutabakatların fiilen hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Lavrov, krizin gerçekçi çözümü adına bundan sonraki adımları değerlendirmek üzere Amerikan tarafıyla yeni temaslar gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirterek konuşmasını tamamladı.
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rusya, avrupa, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, fransa, i̇ngiltere, abd
rusya, avrupa, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, almanya, fransa, i̇ngiltere, abd

Lavrov: Avrupalılar, Rusya'ya her türlü ültimatom verilebileceği yanılgısı içindeler

13:42 15.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Batılı ülkelerin Ukrayna sahasındaki gerçekleri çarpıtarak hayal dünyasında yaşadığını belirten Lavrov, “Rusya'nın pes edeceğini ve uydurma ültimatomları kabul edeceğini sananların hesapları tamamen illüzyondan ibaret” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın mevcut jeopolitik durumu tamamen yanlış okuduğunu vurgulayan Rus diplomat, Batı'nın küstah ültimatomlarının Moskova nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını net bir dille ifade etti.
Avrupalı liderlerin Kiev rejiminin çöken durumunu gizlemek için algı operasyonlarına sığındığını belirten Lavrov, Batı'nın içine düştüğü acziyeti şu sözlerle özetledi:
"Mevcut durumda Avrupalılar yanlış bir şekilde, Rusya'nın kaybetmekte, Ukrayna'nın da kazanmakta olduğunu düşünüyorlar ve bu nedenle Rusya'nın kabul edeceği umuduyla ültimatomlar sürüyorlar. Başkan Putin, son çeşitli etkinliklerdeki konuşmalarında zaten bu noktada fikrini dile getirdi. Bu hesaplamalar elbette tamamen yanlış ve yanıltıcı."
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üç büyükelçinin Rusya Dışişleri Bakanlığı ziyaretinin bu durumu doğruladığını söyleyen Rus Bakan, “Yardımcım onlarla görüştü ve onlar yeni bir şey getirmedi. Ancak ısrarla hizmetlerini sunmaya çalışıyorlar, açıkça kenarda kalmak istemiyorlar” ifadesini kullandı.
Avrupa'nın bu yapıcı olmaktan uzak ve taklitçi tutumuna karşın Moskova'nın diplomatik ciddiyetini koruduğunu belirten Lavrov, küresel dengeler açısından asıl muhatabın net olduğunu ifade etti. Rusya'nın daha önce ABD ile varılan anlaşmalara ve ilkelere sadık kalmaya devam ettiğini vurgulayan Rus diplomat, bu mutabakatların fiilen hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Lavrov, krizin gerçekçi çözümü adına bundan sonraki adımları değerlendirmek üzere Amerikan tarafıyla yeni temaslar gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirterek konuşmasını tamamladı.
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor
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