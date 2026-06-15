https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rope-jumping-yapan-21-yasindaki-kadin-yere-cakildi-personelin-guvenlik-ipini-takmayi-unuttugu-1106515570.html

Rope jumping yapan 21 yaşındaki kadın yere çakıldı: Personelin güvenlik ipini takmayı unuttuğu ortaya çıktı

Rope jumping yapan 21 yaşındaki kadın yere çakıldı: Personelin güvenlik ipini takmayı unuttuğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da 21 yaşındaki spor eğitmeni, ekstrem spor etkinliği sırasında güvenlik halatının bağlanmadığı iddiasıyla köprüden düşerek yaşamını yitirdi... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T15:25+0300

2026-06-15T15:25+0300

2026-06-15T15:25+0300

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Brezilya'da yaşanan trajik bir kaza, ülke gündeminin yanı sıra uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. 21 yaşındaki spor salonu çalışanı Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, "ipli atlayış" etkinliği sırasında güvenlik halatına bağlanmadığı iddiasıyla yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.Olay, 13 Haziran'da Brezilya'nın Limeira kentindeki ve "İskelet Köprüsü" olarak bilinen Ponte do Esqueleto'da meydana geldi. İlk bulgulara göre organizasyon görevlilerinin temel güvenlik prosedürlerini uygulamaması sonucu genç kadın boşluğa bırakıldı.Son Paylaşımı Kan DondurduKazadan yalnızca saatler önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Maria'nın sözleri, olayın ardından milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.Genç kadın, sabah saatlerinde yayımladığı gönderide, "Köprüden atlamama kim izin verdi?" ifadelerini kullanmıştı.Adrenalin dolu bir gün geçireceğini düşünen Maria'nın bu paylaşımı, ölümünün ardından trajik bir anlam kazandı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı."Halat Nerede?" Çığlıkları Kameralara YansıdıGörgü tanıklarının ifadelerine göre, atlayış sırasında Maria'nın üzerinde hayat kurtarıcı güvenlik halatı bulunmuyordu.Olay anına ait görüntülerde çevrede bulunan kişilerin "Halat!" ve "İpi unutmuşlar!" şeklinde bağırdığı duyuluyor.İpli atlayış (rope jump) etkinliğinde katılımcılar elastik bungee ipi yerine özel güvenlik sistemleriyle kontrollü şekilde durduruluyor. Ancak soruşturma dosyasına giren iddialara göre Maria'nın atlayışı sırasında bu sistem devreye alınmadı.Üç Kişi Gözaltına AlındıOlayın ardından etkinliği organize eden üç kişi gözaltına alındı.Yerel basında yer alan haberlere göre polis ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra şüphelilerin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı öne sürüldü. Bazı tanıklar, şüphelilerin kıyafet değiştirdiğini iddia etti.Şüpheliler ise suçlamaları reddetti. İfadelerden birinde, kıyafet değişikliğinin yalnızca ıslanan tişört nedeniyle yapıldığı savunuldu.Kayıp GoPro Kamerası Soruşturmanın MerkezindeYetkililer, Maria'nın atlayış sırasında bir GoPro kamera taşıdığını ancak cihazın olaydan sonra kaybolduğunu açıkladı.Soruşturmayı yürüten ekipler, kayıp kameranın olayın nasıl gerçekleştiğine dair kritik görüntüler içerebileceğini değerlendiriyor.Adli incelemelerin devam ettiği dosyada, kamera halen bulunabilmiş değil."Ölüm Riskini Göze Almakla" SuçlanıyorlarBrezilya Sivil Polisi, toplanan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda organizasyondan sorumlu kişilerin "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini açıkladı.Bu suçlama, sanıkların doğrudan öldürme niyeti taşımadığı ancak eylemlerinin ölümle sonuçlanabileceğini öngörmelerine rağmen gerekli önlemleri almadıkları anlamına geliyor.Yetkililer, nihai adli tıp raporlarının ve teknik incelemelerin ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirtti.İskelet köprüsü daha önce de can almıştıTrajedinin yaşandığı Ponte do Esqueleto (İskelet Köprüsü), son yıllarda benzer kazalarla gündeme gelmişti.Yaklaşık 30 yıldır atıl durumda bulunan eski demiryolu köprüsü, ekstrem spor meraklılarının uğrak noktalarından biri olarak biliniyor.Nisan 2024'te 39 yaşındaki Kelly Stefani de Oliveira Alves, eşiyle birlikte köprü üzerinde bisiklet sürerken dengesini kaybetmiş ve yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmişti.Kazanın ardından Brezilya makamları köprünün kapatılmasını ve tehlike uyarı levhaları yerleştirilmesini istemişti.Ağustos 2025'te ise iki kadın aynı köprüden düşerek ağır yaralanmıştı. Yaralılardan biri kritik durumda hastaneye kaldırılırken, diğerinin vücudunda çok sayıda kırık oluşmuştu.Tüm bu uyarılara rağmen bölgede faaliyetlerin devam etmesi, son trajedinin ardından yeniden tartışma konusu oldu.Henüz 21 yaşında olan Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, beden eğitimi ve spor yönetimi alanında eğitim alıyordu. Yakın çevresi tarafından enerjik, sportif ve maceraperest kişiliğiyle tanınan genç kadın, şimdi Brezilya'da güvenlik ihmali tartışmalarının sembol isimlerinden biri haline geldi.

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