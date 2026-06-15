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Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı: 'Değerli dostum'
Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı: 'Değerli dostum'
Sputnik Türkiye
Çinli mevkidaşının doğum gününü kutlayan Putin, ikili ilişkileri geliştirmek için yapıcı diyaloğa ve işbirliğine devam edeceklerini vurguladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in doğum gününü yayınladığı bir tebrik mesajı ile kutladı. İki lider arasındaki işbirliğinin geleceğine vurgu yapılan mesajda, ortak hedeflerin altı çizildi.Kremlin’in resmi internet sitesinde yer alan mesajda, Çin liderine hitaben "Değerli Sayın Başkan, değerli dostum, doğum gününüz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin" ifadeleri kullanıldı. Putin, Şi’nin liderliğinde Çin’in ekonomik, sosyal ve bilimsel alanlarda etkileyici başarılara imza attığını belirterek, Çin liderinin hem kendi ülkesinde hem de uluslararası arenada yüksek bir saygınlığa sahip olduğunu kaydetti.İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Putin, "Dost halklarımızın refahı, adil, gerçekten demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası adına yapıcı diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı şüphesiz sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abd-iran-hattinda-baris-umudu-gozler-19-haziranda--1106508418.html
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haberler, çin devlet başkanı şi cinping, çin, rusya, vladimir putin
haberler, çin devlet başkanı şi cinping, çin, rusya, vladimir putin

Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı: 'Değerli dostum'

12:10 15.06.2026
© Sputnik / Aleksandr KazakovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Aleksandr Kazakov
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Çinli mevkidaşının doğum gününü kutlayan Putin, ikili ilişkileri geliştirmek için yapıcı diyaloğa ve işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in doğum gününü yayınladığı bir tebrik mesajı ile kutladı. İki lider arasındaki işbirliğinin geleceğine vurgu yapılan mesajda, ortak hedeflerin altı çizildi.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yer alan mesajda, Çin liderine hitaben "Değerli Sayın Başkan, değerli dostum, doğum gününüz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin" ifadeleri kullanıldı.

Putin, Şi’nin liderliğinde Çin’in ekonomik, sosyal ve bilimsel alanlarda etkileyici başarılara imza attığını belirterek, Çin liderinin hem kendi ülkesinde hem de uluslararası arenada yüksek bir saygınlığa sahip olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Putin, "Dost halklarımızın refahı, adil, gerçekten demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası adına yapıcı diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı şüphesiz sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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