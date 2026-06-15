https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/putin-cin-lideri-sinin-dogum-gununu-kutladi-degerli-dostum-1106509967.html

Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı: 'Değerli dostum'

Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı: 'Değerli dostum'

Sputnik Türkiye

Çinli mevkidaşının doğum gününü kutlayan Putin, ikili ilişkileri geliştirmek için yapıcı diyaloğa ve işbirliğine devam edeceklerini vurguladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T12:10+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in doğum gününü yayınladığı bir tebrik mesajı ile kutladı. İki lider arasındaki işbirliğinin geleceğine vurgu yapılan mesajda, ortak hedeflerin altı çizildi.Kremlin’in resmi internet sitesinde yer alan mesajda, Çin liderine hitaben "Değerli Sayın Başkan, değerli dostum, doğum gününüz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin" ifadeleri kullanıldı. Putin, Şi’nin liderliğinde Çin’in ekonomik, sosyal ve bilimsel alanlarda etkileyici başarılara imza attığını belirterek, Çin liderinin hem kendi ülkesinde hem de uluslararası arenada yüksek bir saygınlığa sahip olduğunu kaydetti.İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Putin, "Dost halklarımızın refahı, adil, gerçekten demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası adına yapıcı diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı şüphesiz sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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