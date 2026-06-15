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ABD-İran hattında barış umudu: Gözler 19 Haziran’da

ABD-İran hattında barış umudu: Gözler 19 Haziran’da

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakerelerinde gelinen son durumu değerlendirdi... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:26+0300

2026-06-15T11:26+0300

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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığını belirterek, tarafların barış anlaşmasına sıcak baktığını ve resmi imzanın 19 Haziran’da atılabileceğini söyledi. Çağatay, anlaşmanın hayata geçmesi halinde petrol fiyatlarından Türkiye’nin cari açığına kadar birçok alanda önemli etkiler yaratacağını ifade etti.ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin sona ermek üzere olduğunu söyleyen Ali Çağatay, tarafların anlaşma metni üzerinde uzlaştığını ve son aşamaya gelindiğini dile getirdi.‘Bu defa galiba barış anlaşması gelecek’Washington ve Tahran’dan gelen mesajların olumlu yönde olduğunu belirten Çağatay, şunları söyledi:‘19 Haziran’da imza atılacak’Pakistan Başbakanı’nın açıklamalarına dikkat çeken Çağatay, anlaşmanın tarihinin de duyurulduğunu belirtti:‘Anlaşma Türkiye’nin cari açık hesabını değiştirebilir’Olası anlaşmanın ekonomik sonuçlarına da değinen Çağatay, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin rahatlayacağını söyledi:‘Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama’Çağatay, anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray kaynaklı açıklamayı da paylaşarak şu ifadeleri aktardı:Açıklamada ayrıca Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye de ara buluculuk süreçlerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür edildiğini belirten Çağatay, bölgesel diplomasinin sürece önemli katkı sunduğunu ifade etti.‘İran temel ilkelerinden vazgeçmeyecek’İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın anlaşmaya ilişkin ilk değerlendirmelerine de değinen Çağatay, Tahran yönetiminin müzakere sürecini bir geri adım olarak görmediğini söyledi:‘Mücteba Hamaney vurgusu dikkat çekti’İran Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında kullanılan dile dikkat çeken Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:

i̇ran

pakistan

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, i̇ran, pakistan, mücteba hamaney, türkiye