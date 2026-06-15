ABD-İran hattında barış umudu: Gözler 19 Haziran’da
11:26 15.06.2026 (güncellendi: 11:27 15.06.2026)
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakerelerinde gelinen son durumu değerlendirdi. Çağatay, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığını belirterek, tarafların barış anlaşmasına sıcak baktığını ve resmi imzanın 19 Haziran’da atılabileceğini söyledi. Çağatay, anlaşmanın hayata geçmesi halinde petrol fiyatlarından Türkiye’nin cari açığına kadar birçok alanda önemli etkiler yaratacağını ifade etti.
ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin sona ermek üzere olduğunu söyleyen Ali Çağatay, tarafların anlaşma metni üzerinde uzlaştığını ve son aşamaya gelindiğini dile getirdi.
‘Bu defa galiba barış anlaşması gelecek’
Washington ve Tahran’dan gelen mesajların olumlu yönde olduğunu belirten Çağatay, şunları söyledi:
“ABD ile İsrail'in bir ittifak görüntüsü altında İran'a karşı başlattıkları operasyonun sonuna gelindiği anlaşılıyor. Eğer Donald Trump son anda yine farklı bir hamle yapmazsa bu kez barış anlaşmasının imzalanacağını söyleyebiliriz. Hem İran tarafı anlaşma metnine sıcak baktığını açıkladı hem de ABD yönetimi İsrail'i zorlayarak Benjamin Netanyahu’ya artık bu işin sonlandırılması gerektiği yönünde mesaj verdi. Bu defa galiba barış anlaşması gelecek.”
‘19 Haziran’da imza atılacak’
Pakistan Başbakanı’nın açıklamalarına dikkat çeken Çağatay, anlaşmanın tarihinin de duyurulduğunu belirtti:
“Pakistan Başbakanı, Amerika ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve 19 Haziran’da anlaşmanın imzalanacağını açıkladı. Bütün taraflar tüm cephelerde operasyonları durduracak. Müzakereler İslamabad’da yürütülüyor ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ara bulucular yeni toplantılara kolaylık sağlayacak.”
‘Anlaşma Türkiye’nin cari açık hesabını değiştirebilir’
Olası anlaşmanın ekonomik sonuçlarına da değinen Çağatay, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin rahatlayacağını söyledi:
“Brent petrolün fiyatı 81 dolara kadar geriledi. İran’a yönelik ambargoların kaldırılması halinde petrol arzı artacak. Bu da enerji bağımlısı ülkelerin cari açık hesaplarını doğrudan etkileyecek. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke yıl sonunu daha düşük cari açıkla kapatabilir. Amerika-İran savaşının sona ermesi halinde bölgede ekonomik anlamda da yeni bir dönem başlayabilir.”
‘Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama’
Çağatay, anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray kaynaklı açıklamayı da paylaşarak şu ifadeleri aktardı:
“Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulduğunu ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirilecektir.”
Açıklamada ayrıca Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye de ara buluculuk süreçlerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür edildiğini belirten Çağatay, bölgesel diplomasinin sürece önemli katkı sunduğunu ifade etti.
‘İran temel ilkelerinden vazgeçmeyecek’
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın anlaşmaya ilişkin ilk değerlendirmelerine de değinen Çağatay, Tahran yönetiminin müzakere sürecini bir geri adım olarak görmediğini söyledi:
“Mesut Pezeşkiyan, diyalog kurulmasının temel ilkelerden vazgeçildiği anlamına gelmediğini belirtti. ‘İran’ın zorbalığa boyun eğmeyeceğini, halkın çıkarlarını ve ülkenin bekasını savunmaya devam edeceklerini’ söyledi. Ayrıca müzakere kararının İran liderliği ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin onayıyla alındığını vurguladı.”
‘Mücteba Hamaney vurgusu dikkat çekti’
İran Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında kullanılan dile dikkat çeken Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
“Pezeşkiyan açıklamasında özellikle Mücteba Hamaney’nin onayından söz etti. Savaş ve müzakere konusunda karar alma yetkisinin rehberlik makamı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde olduğunu vurguladı. Milli birliğin ülkenin en önemli önceliği olduğunu, ekonomi ve halkın geçiminin ise hükümetin temel gündemi olmaya devam ettiğini ifade etti. Burada kullanılan dil ve özellikle Mücteba Hamaney vurgusu dikkat çekici.”