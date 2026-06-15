https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/altinda-alim-firsati-kacti-mi-gram-fiyati-dipten-yuzde-8-yukseldi-1106503520.html

Altında alım fırsatı kaçtı mı? Gram fiyatı dipten yüzde 8 yükseldi

Altında alım fırsatı kaçtı mı? Gram fiyatı dipten yüzde 8 yükseldi

Sputnik Türkiye

Orta Doğu’dan gelen anlaşma haberleriyle petrol %-3’ün üzerinde geriledi. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yön aşağı döndü. Satış baskısı yaşayan... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T09:46+0300

2026-06-15T09:46+0300

2026-06-15T09:58+0300

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Küresel piyasalar ABD-İran anlaşma haberiyle haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, en pozitif fiyatlamalardan biri altın tarafında yaşanıyor.Altın nefes aldı: Altında yükselişGeçen hafta 4.024 dolarla yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyelerine çekilen ve cuma günü 4.218 dolardan kapanış yapan ons altında, haftalık değer kaybı %-2,53 olarak gerçekleşmişti.Bu haftanın ilk işlem gününde ise ons fiyatı TSİ 06:05 itibarıyla 4.325 dolardan fiyatlanıyor. Onstaki yükseliş yüzde 2’nin de üzerinde gerçekleşiyor.Gram altın fiyatlarıİçeride ise spot piyasada işlem gören 15 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.435 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da geçen hafta en düşük 5.968 TL’yi test etmiş ve cuma günü 6.275 TL’den kapanış yapmıştı.Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.560 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.722 TL’den gerçekleşiyor.Alım fırsatı kaçtı mı?Türkiye gazetesi haberine göre analistler, imzalar için cuma gününe kadar süre olduğunu, bu zaman diliminde ise İsrail-Hizbullah arasındaki gerilimin riskler barındırdığını ifade ederek “Altında, aşırı satılmıştı. Doğal olarak ilk tepki de sert oldu. Onsta 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.450 dolar seviyesi kritik bir direnç. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde, altında yükseliş ivmesi de hız kazanabilir. Aşağıda ise 4.100-4.025 dolar bandı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.” yorumunda bulunuyor.Fed toplantısıEkonomist Tuncay Turşucu ise onsta 50 haftalık ortalamanın 4.250 dolar seviyesinde olduğunu ve geçen hafta bu seviyede kalma savaşı verildiğini belirterek “Teknik olarak geçen hafta kısa vadede iyi bir alım fırsatıydı. Dolar endeksinde 99 seviyesinin altına düşüşler olursa altını destekler. Bu haftaki FED faiz toplantısı altın ve dolar endeksi için önemli olacak.” değerlendirmesinde bulundu.Petrol füyatları düştüABD ve İran'ın Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı hafta sonuna kadar yeniden açmayı amaçlayan bir barış anlaşmasına varmasının ardından WTI ham petrol fiyatları yüzde 5'ten fazla düşerek varil başına yaklaşık 79 dolara geriledi ve iki ayın en düşük seviyesine ulaştı. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 4 civarında düşüşle 82,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

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