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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/norvec-veliaht-prensin-uvey-oglu-suclu-bulundu-4-yil-hapis-cezasi-1106506012.html
Norveç Veliaht prensin üvey oğlu suçlu bulundu: 4 yıl hapis cezası
Norveç Veliaht prensin üvey oğlu suçlu bulundu: 4 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Norveç Veliaht Prensi Haakon'un üvey oğlu, iki cinsel saldırı, bir aile içi şiddet ve diğer suçlardan suçlu bulunarak Oslo mahkemesinin Pazartesi günü verdiği... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T10:34+0300
2026-06-15T10:34+0300
dünya
veliaht prenses mette-marit
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Annesi Mette-Marit'in 2001'de Haakon ile evlenmesiyle Norveç kraliyet ailesine katılan 29 yaşındaki Marius Borg Hoiby, diğer iki cinsel saldırı suçlamasından beraat etti.Savcılar, Hoiby'nin yedi yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.Yedi hafta süren dava, Hoiby'nin uyuşturucu bağımlılığını, cinsel ilişkilerine dair kendi çektiği videoları ve delil olarak sunulan 800'den fazla elektronik mesajı ayrıntılarıyla ele aldı.Mahkemede, cinsel saldırı iddialarından birinin veliaht prensin aile evinin bodrumunda gerçekleştiği belirtildi.Bu durum, Veliaht Prenses Mette-Marit'in, 2008'de mahkum edildikten sonra ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile iletişimini sürdürmesinin "kötü bir karar" olduğu yönündeki özür dilemesiyle aynı zamana denk geldi.Karar, Hoiby'nin annesi Mette-Marit için zorlu kişisel koşullar altında verildi; sağlık durumu ciddi şekilde kötüleştiği için bu ay ulusal akciğer nakli listesine alınmıştı.Akciğer fibrozisi adı verilen ve nefes almasını giderek zorlaştıran bir rahatsızlıktan muzdarip. Doktorlarının söylediğine göre, nakil yapılmazsa yaklaşık bir yıl ömrü kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/saglik-durumu-kotulesen-norvec-veliaht-prensesinin-oglunun-tahliye-talebine-ret-1106436407.html
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veliaht prenses mette-marit, oslo, norveç
veliaht prenses mette-marit, oslo, norveç

Norveç Veliaht prensin üvey oğlu suçlu bulundu: 4 yıl hapis cezası

10:34 15.06.2026
© FotoğrafMarius Borg Hoiby
Marius Borg Hoiby - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Fotoğraf
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Norveç Veliaht Prensi Haakon'un üvey oğlu, iki cinsel saldırı, bir aile içi şiddet ve diğer suçlardan suçlu bulunarak Oslo mahkemesinin Pazartesi günü verdiği kararla dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Annesi Mette-Marit'in 2001'de Haakon ile evlenmesiyle Norveç kraliyet ailesine katılan 29 yaşındaki Marius Borg Hoiby, diğer iki cinsel saldırı suçlamasından beraat etti.
Savcılar, Hoiby'nin yedi yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Yedi hafta süren dava, Hoiby'nin uyuşturucu bağımlılığını, cinsel ilişkilerine dair kendi çektiği videoları ve delil olarak sunulan 800'den fazla elektronik mesajı ayrıntılarıyla ele aldı.
Mahkemede, cinsel saldırı iddialarından birinin veliaht prensin aile evinin bodrumunda gerçekleştiği belirtildi.
Bu durum, Veliaht Prenses Mette-Marit'in, 2008'de mahkum edildikten sonra ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile iletişimini sürdürmesinin "kötü bir karar" olduğu yönündeki özür dilemesiyle aynı zamana denk geldi.
Karar, Hoiby'nin annesi Mette-Marit için zorlu kişisel koşullar altında verildi; sağlık durumu ciddi şekilde kötüleştiği için bu ay ulusal akciğer nakli listesine alınmıştı.
Akciğer fibrozisi adı verilen ve nefes almasını giderek zorlaştıran bir rahatsızlıktan muzdarip. Doktorlarının söylediğine göre, nakil yapılmazsa yaklaşık bir yıl ömrü kaldı.
Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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Sağlık durumu kötüleşen Norveç veliaht prensesi'nin oğlunun tahliye talebine ret
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