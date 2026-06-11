https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/saglik-durumu-kotulesen-norvec-veliaht-prensesinin-oglunun-tahliye-talebine-ret-1106436407.html

Sağlık durumu kötüleşen Norveç veliaht prensesi'nin oğlunun tahliye talebine ret

Sağlık durumu kötüleşen Norveç veliaht prensesi'nin oğlunun tahliye talebine ret

Sputnik Türkiye

Norveç'te temyiz mahkemesi, Veliaht Prenses Mette-Marit'in cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan oğlu Marius Borg Hoiby'nin sağlık durumu ağırlaşan annesine... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T18:09+0300

2026-06-11T18:09+0300

2026-06-11T18:09+0300

dünya

norveç

veliaht prenses mette-marit

haberler

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Norveç'te görülen davada, Veliaht Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'nin cezaevinden çıkarılmasına yönelik karar temyiz mahkemesinden döndü. Borgarting Temyiz Mahkemesi, Oslo Bölge Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği tahliye kararını bozarak 29 yaşındaki Hoiby'nin tutukluluğunun devamına hükmetti.Mahkeme, Hoiby'nin serbest bırakılması halinde yeni suçlar işleme riskinin yüksek olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, ilk derece mahkemesinin tahliye kararına itiraz etmiş ve süreç boyunca Hoiby'nin cezaevinde kalmasını sağlamıştı.Cinsel saldırı dahil 40 ayrı suçlama varMarius Borg Hoiby hakkında toplam 40 farklı suçlama bulunuyor. Bunların en ağırları ise dört ayrı cinsel saldırı suçlaması olarak öne çıkıyor. İddialara göre Hoiby, rızaya dayalı cinsel ilişkinin ardından uyuyan veya kendini savunamayacak durumda olan kadınlara yönelik cinsel saldırılarda bulundu.Savcılık, Hoiby için 7 yıl 7 ay hapis cezası talep ederken, savunma tarafı cinsel saldırı suçlamalarından tamamen beraat verilmesini istiyor.Hoiby, cinsel saldırı suçlamalarını reddederken uyuşturucu bulundurma ve bazı trafik ihlalleri gibi daha hafif suçlamaların bir kısmını kabul ediyor. Ayrıca hakkında yöneltilen şiddet, tehdit ve ilişkiler içinde kötü muamele iddialarını da reddediyor.Davanın duruşmaları 3 Şubat ile 19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mahkemenin kararını 15 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/cinsel-saldiriyla-suclanan-norvec-veliaht-prensesinin-oglu-icin-7-yildan-fazla-hapis-talebi-1104361271.html

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