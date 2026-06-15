https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/natanyahu-iran-ile-anlasmayi-trump-imzaladi-ve-bu-onun-karari-1106522574.html
Netanyahu: İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı
Netanyahu: İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek, İran ile yapılan anlaşmanın Washington’ın kararı... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T22:10+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ve İran arasında gerçekleşen son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran’a önemli zarar verdiklerini ve ülkesini 'nükleer yıkım tehlikesinden' kurtardıklarını iddialarını yineledi.Açıklamasında Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadığını da dile getiren Netanyahu Washington ile Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine ilişkin ayrıntılardan emin olmadığını söyledi:Netanyahu ayrıca, İran ile yapılan anlaşmanın ABD tarafından yürütüldüğünü belirterek, “İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı. Bizim ise kendi çıkarlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iranli-uzman-avrasyali-oyuncular-bolgesel-guvenlik-denkleminin-bir-parcasi-haline-geldi-1106522426.html
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i̇ran, tahran, i̇srail, donald trump, abd
i̇ran, tahran, i̇srail, donald trump, abd
Netanyahu: İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı
22:10 15.06.2026 (güncellendi: 22:11 15.06.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek, İran ile yapılan anlaşmanın Washington’ın kararı olduğunu ancak İsrail’in kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ve İran arasında gerçekleşen son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran’a önemli zarar verdiklerini ve ülkesini 'nükleer yıkım tehlikesinden' kurtardıklarını iddialarını yineledi.
Açıklamasında Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
İranlılara çok büyük zarar verdik ve İsrail’i nükleer yıkım tehlikesinden kurtardık. Eğer İran’a karşı hızlı bir şekilde harekete geçmeseydik, İran nükleer bomba elde etmiş olurdu
ABD Başkanı Donald Trump ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadığını da dile getiren Netanyahu Washington ile Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine ilişkin ayrıntılardan emin olmadığını söyledi:
Bazen Trump ile aramda görüş ayrılıkları oluyor. Washington ve Tahran arasındaki anlaşmanın ayrıntılarından emin değilim. İran nükleer silaha sahip olmayacak ve bu hedefe ulaşmak için kendimi kısıtlamayacağım.
Netanyahu ayrıca, İran ile yapılan anlaşmanın ABD tarafından yürütüldüğünü belirterek, “İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı. Bizim ise kendi çıkarlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.