https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/natanyahu-iran-ile-anlasmayi-trump-imzaladi-ve-bu-onun-karari-1106522574.html

Netanyahu: İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı

Netanyahu: İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılıkları yaşadığını belirterek, İran ile yapılan anlaşmanın Washington’ın kararı... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T22:10+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD ve İran arasında gerçekleşen son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran’a önemli zarar verdiklerini ve ülkesini 'nükleer yıkım tehlikesinden' kurtardıklarını iddialarını yineledi.Açıklamasında Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadığını da dile getiren Netanyahu Washington ile Tahran arasında yürütülen anlaşma sürecine ilişkin ayrıntılardan emin olmadığını söyledi:Netanyahu ayrıca, İran ile yapılan anlaşmanın ABD tarafından yürütüldüğünü belirterek, “İran ile anlaşmayı Trump imzaladı ve bu onun kararı. Bizim ise kendi çıkarlarımız var” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iranli-uzman-avrasyali-oyuncular-bolgesel-guvenlik-denkleminin-bir-parcasi-haline-geldi-1106522426.html

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