https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/muhsin-yazicioglu-dosyasinda-yeni-gelisme-yetkisizlik-karari-1106455502.html

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 'Yetkisizlik' kararı

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 'Yetkisizlik' kararı

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:11+0300

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2026-06-12T13:11+0300

türki̇ye

muhsin yazıcıoğlu

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.

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