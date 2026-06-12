https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/muhsin-yazicioglu-dosyasinda-yeni-gelisme-yetkisizlik-karari-1106455502.html
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 'Yetkisizlik' kararı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 'Yetkisizlik' kararı
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T13:11+0300
2026-06-12T13:11+0300
2026-06-12T13:11+0300
türki̇ye
muhsin yazıcıoğlu
ankara
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tokat-belediye-baskani-yazicioglunun-makam-odasinda-dinleme-cihazi-bulundu-1101840239.html
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muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı
muhsin yazıcıoğlu, ankara, cumhuriyet başsavcılığı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 'Yetkisizlik' kararı
Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretti.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ihdas edilmesi ve delillerin yüksek seviyede olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.