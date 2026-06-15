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MİT Başkanı Kalın: ABD - İran mutabakatını memnuniyetle karşıladık, temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz
MİT Başkanı Kalın: ABD - İran mutabakatını memnuniyetle karşıladık, temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat haberini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, önümüzdeki... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, anlaşma haberinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, sürecin henüz tamamlanmadığını ve temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını söyledi.Kalın, şu ifadeleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lubnan-cumhurbaskani-avn-abd---iran-mutabakati-lubnani-da-kapsiyor-1106511806.html
türki̇ye
i̇ran
amerika birleşik devletleri
pakistan
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i̇brahim kalın, i̇ran, amerika birleşik devletleri, pakistan

MİT Başkanı Kalın: ABD - İran mutabakatını memnuniyetle karşıladık, temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz

14:58 15.06.2026
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat haberini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde zorlu müzakerelerin yaşanacağına dikkat çekti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, anlaşma haberinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, sürecin henüz tamamlanmadığını ve temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını söyledi.
Kalın, şu ifadeleri kaydetti:

Dün akşam ilan edilen, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ama temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz, zira önümüzdeki günler ve haftalar, müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak.

Biz, bu sürece katkı veren başta Pakistan, ardından Katar olmak üzere ülkemizi de dahil ederek katkı sunan tüm aktörleri tebrik ediyoruz. Bu konuda kararlılık gösteren tüm ülkeleri ve liderlerini kutluyoruz. Umarız bu adım, Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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