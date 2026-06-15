https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/misirli-uzmandan-hurmuz-bogazi-uyarisi-tedarik-zincirlerinin-donusu-zaman-alacak-1106513514.html

Mısırlı uzmandan Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Tedarik zincirlerinin dönüşü zaman alacak'

Mısırlı uzmandan Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Tedarik zincirlerinin dönüşü zaman alacak'

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nda ticaretin tamamen eski haline dönmesinin bir ila üç ay sürebileceğini kaydeden el-Şami, mayın tehdidinin süreci ciddi şekilde... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T14:31+0300

2026-06-15T14:31+0300

2026-06-15T14:31+0300

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Denizcilik ve ulaştırma ekonomisi uzmanı Ahmed el-Şami, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından normal seyrüsefer düzenine dönülmesinin teknik ve güvenlik süreçlerine bağlı olduğunu belirtti. El-Şami, ticaretin tamamen eski haline dönmesi için bir ila üç ay arasında bir süreye ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çekti.Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan el-Şami, bir siyasi anlaşmanın yeterli olmadığını, sürecin küresel denizcilik şirketlerinin, sigortacıların ve petrol piyasalarının mutabakata olan güvenine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.Altyapıda doğrudan bir hasar veya deniz mayını bulunmaması durumunda gemi trafiğinin kademeli olarak birkaç gün içinde başlayabileceğini kaydeden el-Şami, buna karşın piyasaların ve taşımacılık şirketlerinin kriz öncesi operasyonel düzenlerine dönmelerinin birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebileceğini ifade etti.'Mayın tehdidi süreci uzatabilir'Uzman, boğazın açılması önündeki en büyük teknik engelin bölgede bulunabilecek olası patlayıcılar olduğunu belirterek olası bir mayın tehdidinin süreci ciddi şekilde karmaşıklaştıracağı konusunda uyardı."Deniz mayınlarının bulunması veya rotaların patlayıcılarla kirlendiğine dair şüphe durumunda durum önemli ölçüde zorlaşır" diyen el-Şami, özel tarama gemileri, hidrografik gemiler ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek temizlik operasyonlarının, tehdidin ölçeğine ve uluslararası işbirliği düzeyine bağlı olarak haftalarca, hatta aylarca sürebileceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/putin-cin-lideri-sinin-dogum-gununu-kutladi-degerli-dostum-1106509967.html

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