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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kemik-sagligiyla-ilgili-yeni-arastirma-kullanilan-takviyeler-beklenen-faydayi-saglamiyor-olabilir-1106518969.html
Kemik sağlığıyla ilgili yeni araştırma: Kullanılan takviyeler beklenen faydayı sağlamıyor olabilir
Kemik sağlığıyla ilgili yeni araştırma: Kullanılan takviyeler beklenen faydayı sağlamıyor olabilir
Sputnik Türkiye
Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri yıllardır kemik sağlığını korumanın temel yollarından biri olarak öneriliyor. Ancak yeni bir inceleme, bu takviyelerin kırık... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T17:56+0300
2026-06-15T17:56+0300
sağlik
kemik
d vitamini
kırık
yaşlı
takviye
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Kemik sağlığını korumak ve kırık riskini azaltmak amacıyla milyonlarca kişi tarafından kullanılan kalsiyum ve D vitamini takviyeleri, yeni bir araştırmanın ardından yeniden tartışma konusu oldu.The BMJ dergisinde yayımlanan kapsamlı inceleme, bu takviyelerin tek başına ya da birlikte kullanımının yaşlı yetişkinlerde kırıkları ve düşmeleri önlemede anlamlı bir fayda sağlamadığını gösterdi.Araştırmacılar, toplam 153 bin 902 kişinin yer aldığı 69 randomize klinik çalışmanın verilerini analiz etti. Çalışmalarda kalsiyum, D vitamini veya her iki takviyenin birlikte kullanımı, herhangi bir tedavi uygulanmayan gruplarla karşılaştırıldı.Elde edilen sonuçlar, yaygın kullanımına rağmen takviyelerin beklenen koruyucu etkiyi göstermediğine işaret etti.On binlerce kişi incelendiAraştırmada, kalsiyum takviyesi kullananlarda, yalnızca D vitamini alanlarda ve iki takviyeyi birlikte kullananlarda genel kırık riskinde belirgin bir azalma görülmediği bildirildi.Benzer şekilde kalça kırıkları ve düşme vakaları açısından da anlamlı bir koruyucu etki tespit edilmedi.Araştırmacılar, sonuçların yaş, cinsiyet, daha önce düşme veya kırık yaşanıp yaşanmadığı gibi farklı faktörler dikkate alındığında da değişmediğini belirtti.Tavsiyeler yeniden değerlendirilebilirAraştırma ekibi, elde edilen verilerin rutin olarak uygulanan kalsiyum ve D vitamini takviyesi önerilerini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.Uzmanlar, özellikle yaşlı bireylerde düşme ve kırıkları önlemek için kaynakların denge egzersizleri, direnç antrenmanları ve kişiye özel düşme önleme programları gibi etkinliği daha güçlü gösterilmiş yöntemlere yönlendirilebileceğini belirtiyor.Araştırmacılar, mevcut bulguların bazı özel kemik hastalıklarına sahip kişiler veya osteoporoz tedavisi gören bireyler için geçerli olmayabileceğini vurgularken, genel nüfus için elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sekeri-tamamen-birakmak-ters-teper-mi-yeni-arastirmada-dikkat-ceken-sonuclar-1106491747.html
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kemik, d vitamini, kırık, yaşlı, takviye
kemik, d vitamini, kırık, yaşlı, takviye

Kemik sağlığıyla ilgili yeni araştırma: Kullanılan takviyeler beklenen faydayı sağlamıyor olabilir

17:56 15.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKalsiyum ve D Vitaminin kemiklere etkisi
Kalsiyum ve D Vitaminin kemiklere etkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Kalsiyum ve D vitamini takviyeleri yıllardır kemik sağlığını korumanın temel yollarından biri olarak öneriliyor. Ancak yeni bir inceleme, bu takviyelerin kırık ve düşmeleri önlemede sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini ortaya koydu.
Kemik sağlığını korumak ve kırık riskini azaltmak amacıyla milyonlarca kişi tarafından kullanılan kalsiyum ve D vitamini takviyeleri, yeni bir araştırmanın ardından yeniden tartışma konusu oldu.
The BMJ dergisinde yayımlanan kapsamlı inceleme, bu takviyelerin tek başına ya da birlikte kullanımının yaşlı yetişkinlerde kırıkları ve düşmeleri önlemede anlamlı bir fayda sağlamadığını gösterdi.
Araştırmacılar, toplam 153 bin 902 kişinin yer aldığı 69 randomize klinik çalışmanın verilerini analiz etti. Çalışmalarda kalsiyum, D vitamini veya her iki takviyenin birlikte kullanımı, herhangi bir tedavi uygulanmayan gruplarla karşılaştırıldı.
Elde edilen sonuçlar, yaygın kullanımına rağmen takviyelerin beklenen koruyucu etkiyi göstermediğine işaret etti.

On binlerce kişi incelendi

Araştırmada, kalsiyum takviyesi kullananlarda, yalnızca D vitamini alanlarda ve iki takviyeyi birlikte kullananlarda genel kırık riskinde belirgin bir azalma görülmediği bildirildi.
Benzer şekilde kalça kırıkları ve düşme vakaları açısından da anlamlı bir koruyucu etki tespit edilmedi.
Araştırmacılar, sonuçların yaş, cinsiyet, daha önce düşme veya kırık yaşanıp yaşanmadığı gibi farklı faktörler dikkate alındığında da değişmediğini belirtti.

Tavsiyeler yeniden değerlendirilebilir

Araştırma ekibi, elde edilen verilerin rutin olarak uygulanan kalsiyum ve D vitamini takviyesi önerilerini yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.
Uzmanlar, özellikle yaşlı bireylerde düşme ve kırıkları önlemek için kaynakların denge egzersizleri, direnç antrenmanları ve kişiye özel düşme önleme programları gibi etkinliği daha güçlü gösterilmiş yöntemlere yönlendirilebileceğini belirtiyor.
Araştırmacılar, mevcut bulguların bazı özel kemik hastalıklarına sahip kişiler veya osteoporoz tedavisi gören bireyler için geçerli olmayabileceğini vurgularken, genel nüfus için elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu ifade etti.
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