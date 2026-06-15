https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/istanbulda-denetimlerde-yakalandilar-aralarinda-afrika-dev-salyangozu-da-var-tarantula-da--1106518282.html

İstanbul'da denetimlerde yakalandılar: Aralarında Afrika dev salyangozu da var tarantula da

İstanbul'da denetimlerde yakalandılar: Aralarında Afrika dev salyangozu da var tarantula da

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları denetimde aralarında tarantula, iguana, savan varanı ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T17:04+0300

2026-06-15T17:04+0300

2026-06-15T17:04+0300

yaşam

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

tarantula

iguana

koruma

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaptıkları denetimde aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el koydu. Hepsi bir adresten çıktıDKMP'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğa koruma ve milli parklar (dkmp), tarantula, iguana, koruma