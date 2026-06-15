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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/istanbulda-denetimlerde-yakalandilar-aralarinda-afrika-dev-salyangozu-da-var-tarantula-da--1106518282.html
İstanbul'da denetimlerde yakalandılar: Aralarında Afrika dev salyangozu da var tarantula da
İstanbul'da denetimlerde yakalandılar: Aralarında Afrika dev salyangozu da var tarantula da
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İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları denetimde aralarında tarantula, iguana, savan varanı ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T17:04+0300
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yaşam
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
tarantula
iguana
koruma
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaptıkları denetimde aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el koydu. Hepsi bir adresten çıktıDKMP'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/istanbulda-ev-baskininda-42-yilan-bulundu-sahibine-ceza-kesildi-1106392733.html
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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), tarantula, iguana, koruma
doğa koruma ve milli parklar (dkmp), tarantula, iguana, koruma

İstanbul'da denetimlerde yakalandılar: Aralarında Afrika dev salyangozu da var tarantula da

17:04 15.06.2026
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları denetimde aralarında tarantula, iguana, savan varanı ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el koydu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yaptıkları denetimde aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu çok sayıda egzotik türe el koydu.
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya

Hepsi bir adresten çıktı

Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
Doğa Koruma Milli Parklar sosyal medya
DKMP'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle İstanbul'da bir adreste denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan çok sayıda egzotik türün tespit edildiği aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Aralarında tarantula, yılan, akrep, iguana, savan varanı, papağan, su kaplumbağası ve Afrika dev salyangozlarının da bulunduğu canlılara el konuldu. Canlılar koruma altına alınırken ilgili şahıs hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
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