https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/istanbulda-ev-baskininda-42-yilan-bulundu-sahibine-ceza-kesildi-1106392733.html

İstanbul'da ev baskınında 42 yılan bulundu: Sahibine ceza kesildi

İstanbul'da ev baskınında 42 yılan bulundu: Sahibine ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir eve düzenlenen denetimde, gerekli izinleri bulunmadığı belirlenen 42 yılan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T11:30+0300

2026-06-10T11:30+0300

2026-06-10T11:30+0300

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yılan

koruma

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arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, gelen bir ihbar üzerine İstanbul'un Çatalca ilçesindeki bir adrese yönelik denetim gerçekleştirdi.DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmada bir evde çok sayıda yılan bulunduğunu tespit etti.42 yılana el konulduYapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan toplam 42 yılan ele geçirildi.Denetimde 18 piton, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan yılanlar koruma altına alınarak güvenli alana nakledildi.Ev sahibine idari para cezasıKonuya ilişkin açıklama, DKMP'nin sosyal medya hesabından yapıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/adanada-sokakta-yuruyen-kadina-bicakli-saldiri-zanlidan-gorunce-heyecanlandim-savunmasi-1106392036.html

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