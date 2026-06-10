Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/istanbulda-ev-baskininda-42-yilan-bulundu-sahibine-ceza-kesildi-1106392733.html
İstanbul'da ev baskınında 42 yılan bulundu: Sahibine ceza kesildi
İstanbul'da ev baskınında 42 yılan bulundu: Sahibine ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir eve düzenlenen denetimde, gerekli izinleri bulunmadığı belirlenen 42 yılan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T11:30+0300
2026-06-10T11:30+0300
türki̇ye
yılan
koruma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106392955_0:109:249:249_1920x0_80_0_0_255ac94817b81f80844b0fd45c80a7e5.jpg
arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, gelen bir ihbar üzerine İstanbul'un Çatalca ilçesindeki bir adrese yönelik denetim gerçekleştirdi.DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmada bir evde çok sayıda yılan bulunduğunu tespit etti.42 yılana el konulduYapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan toplam 42 yılan ele geçirildi.Denetimde 18 piton, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan yılanlar koruma altına alınarak güvenli alana nakledildi.Ev sahibine idari para cezasıKonuya ilişkin açıklama, DKMP'nin sosyal medya hesabından yapıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/adanada-sokakta-yuruyen-kadina-bicakli-saldiri-zanlidan-gorunce-heyecanlandim-savunmasi-1106392036.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106392955_0:86:249:273_1920x0_80_0_0_3456cab77201cf590b2ae48fadb81a32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılan, koruma
yılan, koruma

İstanbul'da ev baskınında 42 yılan bulundu: Sahibine ceza kesildi

11:30 10.06.2026
© FotoğrafYılan
Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir eve düzenlenen denetimde, gerekli izinleri bulunmadığı belirlenen 42 yılan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan yılanlar koruma altına alındı.
arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, gelen bir ihbar üzerine İstanbul'un Çatalca ilçesindeki bir adrese yönelik denetim gerçekleştirdi.
DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmada bir evde çok sayıda yılan bulunduğunu tespit etti.

42 yılana el konuldu

Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan toplam 42 yılan ele geçirildi.
Denetimde 18 piton, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan yılanlar koruma altına alınarak güvenli alana nakledildi.

Ev sahibine idari para cezası

Konuya ilişkin açıklama, DKMP'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
TÜRKİYE
Adana'da sokakta yürüyen kadına bıçaklı saldırı: Zanlıdan 'Görünce heyecanlandım' savunması
11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала