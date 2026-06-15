https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/israilden-lubnana-iha-saldirisi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106520087.html

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'da bir aracı hedef aldığı ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T18:17+0300

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lübnan resmi haber ajansı (nna)

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Güney Lübnan'ın Kfar Tebnit beldesinde bir araç, İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.Hedef alınan araçta bulunan sürücü yaşamını yitirdi. Saldırı, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından Lübnan'da bildirilen ilk ölümcül İsrail saldırısı olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lubnan-cumhurbaskani-avn-abd---iran-mutabakati-lubnani-da-kapsiyor-1106511806.html

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ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, lübnan resmi haber ajansı (nna), i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)