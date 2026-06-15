https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/israilden-lubnana-iha-saldirisi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106520087.html
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail'e ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'da bir aracı hedef aldığı ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T18:17+0300
2026-06-15T18:17+0300
2026-06-15T18:17+0300
dünya
ortadoğu
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güney lübnan
lübnan resmi haber ajansı (nna)
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Güney Lübnan'ın Kfar Tebnit beldesinde bir araç, İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.Hedef alınan araçta bulunan sürücü yaşamını yitirdi. Saldırı, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından Lübnan'da bildirilen ilk ölümcül İsrail saldırısı olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lubnan-cumhurbaskani-avn-abd---iran-mutabakati-lubnani-da-kapsiyor-1106511806.html
i̇srail
lübnan
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, lübnan resmi haber ajansı (nna), i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, lübnan resmi haber ajansı (nna), i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'da bir aracı hedef aldığı ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Lübnan'ın Kfar Tebnit beldesinde bir araç, İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.
Hedef alınan araçta bulunan sürücü yaşamını yitirdi. Saldırı, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından Lübnan'da bildirilen ilk ölümcül İsrail saldırısı olarak kayıtlara geçti.