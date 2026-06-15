Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/israilden-lubnana-iha-saldirisi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106520087.html
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail'e ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'da bir aracı hedef aldığı ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T18:17+0300
2026-06-15T18:17+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
güney lübnan
lübnan resmi haber ajansı (nna)
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104928839_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ecea4aa608def30c68225f28f15272a0.jpg
Güney Lübnan'ın Kfar Tebnit beldesinde bir araç, İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.Hedef alınan araçta bulunan sürücü yaşamını yitirdi. Saldırı, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından Lübnan'da bildirilen ilk ölümcül İsrail saldırısı olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/lubnan-cumhurbaskani-avn-abd---iran-mutabakati-lubnani-da-kapsiyor-1106511806.html
i̇srail
lübnan
güney lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104928839_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_38f4d113d55070ea5300aaeaedd2a858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, lübnan resmi haber ajansı (nna), i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, lübnan resmi haber ajansı (nna), i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

18:17 15.06.2026
© REUTERS Amir CohenLübnan'a İsrail saldırıları
Lübnan'a İsrail saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© REUTERS Amir Cohen
Abone ol
İsrail'e ait bir insansız hava aracının Güney Lübnan'da bir aracı hedef aldığı ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Lübnan'ın Kfar Tebnit beldesinde bir araç, İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.
Hedef alınan araçta bulunan sürücü yaşamını yitirdi. Saldırı, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığının açıklanmasının ardından Lübnan'da bildirilen ilk ölümcül İsrail saldırısı olarak kayıtlara geçti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
DÜNYA
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: ABD - İran mutabakatı Lübnan’ı da kapsıyor
13:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала