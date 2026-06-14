https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-lubnana-yonelik-saldirilarin-surmesi-halinde-abd-ve-israili-sonuclariyla-uyardi-1106500832.html
İran, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde ABD ve İsrail’i sonuçlarıyla uyardı
İran, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde ABD ve İsrail’i sonuçlarıyla uyardı
Sputnik Türkiye
İran, Lübnan'a düzenlen hava saldırısını kınayarak, İsrail rejiminin bölgedeki savaş yanlısı politikalarının doğuracağı tehlikeli sonuçlardan ABD ve İsrail’in... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T23:34+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısını kınadı.Açıklamada saldırı, 'terör eylemi', Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlaliyle, İran ve ABD arasında 8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ağır bir şekilde ihlali olarak nitelendirildi.Dışişleri Bakanlığı, Washington’a İsrail’in işlediği suçlarla Lübnan ve İran’a yönelik tekrarlanan ateşkes ihlallerindeki 'doğrudan sorumluluğunu' hatırlattı. Tahran yönetimi, meşru müdafaa hakkını kullanmak için gerekli tüm tedbirleri alma kararlılığını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/iran-israil-gerilimi-irandaki-ucuslar-iptal-edildi-mi-1106500704.html
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abd, i̇ran, lübnan, ortadoğu, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, beyrut
abd, i̇ran, lübnan, ortadoğu, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, beyrut
İran, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde ABD ve İsrail’i sonuçlarıyla uyardı
İran, Lübnan'a düzenlen hava saldırısını kınayarak, İsrail rejiminin bölgedeki savaş yanlısı politikalarının doğuracağı tehlikeli sonuçlardan ABD ve İsrail’in sorumlu olacağını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısını kınadı.
Açıklamada saldırı, 'terör eylemi', Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlaliyle, İran ve ABD arasında 8 Nisan’da sağlanan ateşkesin ağır bir şekilde ihlali olarak nitelendirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Washington’a İsrail’in işlediği suçlarla Lübnan ve İran’a yönelik tekrarlanan ateşkes ihlallerindeki 'doğrudan sorumluluğunu' hatırlattı. Tahran yönetimi, meşru müdafaa hakkını kullanmak için gerekli tüm tedbirleri alma kararlılığını yineledi.