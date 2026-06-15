https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iran-ile-abd-arasindaki-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-24-milyar-dolar-serbest-birakiliyor-1106502597.html

İran ile ABD arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu: 24 milyar dolar serbest bırakılıyor

İran ile ABD arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu: 24 milyar dolar serbest bırakılıyor

Sputnik Türkiye

İran ve ABD, 24 milyar dolarlık varlığın iadesi ve petrol yaptırımlarının kaldırılmasını içeren tarihi bir uzlaşmaya vardı. 19 Haziran'da imzalanacak... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T08:05+0300

2026-06-15T08:05+0300

2026-06-15T08:11+0300

dünya

abd

i̇ran

anlaşma

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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İran'ın Mehr haber ajansının aktardığı detaylara göre, iki ülke arasında varılan anlaşma taraflara önemli yükümlülükler getiriyor.ABD'nin taahhütleri: Ambargolar kalkıyor, ekonomik paket geliyorAnlaşma kapsamında Washington yönetimi şu adımları atmayı taahhüt etti:İran'ın taahhütleri: Nükleer silaha hayırBuna karşılık İran yönetimi şu maddeleri kabul etti:İmza 19 Haziran'da: Deniz ablukası bugün kalkıyorPazartesi gecesi taraflar resmen bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Resmi imza töreninin 19 Haziran’da yapılması planlanırken, anlaşmanın nihai metni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla da onaylanacak.Her iki devletin yetkililerinden alınan bilgiye göre, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası bugün itibarıyla sona erecek. Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi süreci de resmi imzaların atılmasının ardından başlayacak.

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abd, i̇ran, anlaşma, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)