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İran ile ABD arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu: 24 milyar dolar serbest bırakılıyor
İran ile ABD arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu: 24 milyar dolar serbest bırakılıyor
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İran ve ABD, 24 milyar dolarlık varlığın iadesi ve petrol yaptırımlarının kaldırılmasını içeren tarihi bir uzlaşmaya vardı. 19 Haziran'da imzalanacak... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T08:05+0300
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İran'ın Mehr haber ajansının aktardığı detaylara göre, iki ülke arasında varılan anlaşma taraflara önemli yükümlülükler getiriyor.ABD'nin taahhütleri: Ambargolar kalkıyor, ekonomik paket geliyorAnlaşma kapsamında Washington yönetimi şu adımları atmayı taahhüt etti:İran'ın taahhütleri: Nükleer silaha hayırBuna karşılık İran yönetimi şu maddeleri kabul etti:İmza 19 Haziran'da: Deniz ablukası bugün kalkıyorPazartesi gecesi taraflar resmen bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Resmi imza töreninin 19 Haziran’da yapılması planlanırken, anlaşmanın nihai metni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla da onaylanacak.Her iki devletin yetkililerinden alınan bilgiye göre, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası bugün itibarıyla sona erecek. Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi süreci de resmi imzaların atılmasının ardından başlayacak.
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abd, i̇ran, anlaşma, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd, i̇ran, anlaşma, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

İran ile ABD arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu: 24 milyar dolar serbest bırakılıyor

08:05 15.06.2026 (güncellendi: 08:11 15.06.2026)
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© REUTERS Dado Ruvic
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İran ve ABD, 24 milyar dolarlık varlığın iadesi ve petrol yaptırımlarının kaldırılmasını içeren tarihi bir uzlaşmaya vardı. 19 Haziran'da imzalanacak anlaşmayla ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası bugün sona eriyor.
İran'ın Mehr haber ajansının aktardığı detaylara göre, iki ülke arasında varılan anlaşma taraflara önemli yükümlülükler getiriyor.

ABD'nin taahhütleri: Ambargolar kalkıyor, ekonomik paket geliyor

Anlaşma kapsamında Washington yönetimi şu adımları atmayı taahhüt etti:
Varlıkların serbest bırakılması: İran’a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlık üzerindeki bloke kaldırılacak. Bu tutarın yarısı (12 milyar dolar), anlaşmanın resmi imza töreninden önce İran'a iade edilecek.
Petrol ve yaptırımlar: Tahran'a yönelik petrol yaptırımları tamamen kaldırılacak ve yeni yaptırımlar uygulamaya konulmayacak.
Askeri durum: ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını ve güçlerini artırmayacak.
300 milyar dolarlık destek: ABD ve müttefikleri, İran ekonomisinin yeniden canlandırılması için en az 300 milyar dolar değerinde bir kalkınma projesi sunacak.

İran'ın taahhütleri: Nükleer silaha hayır

Buna karşılık İran yönetimi şu maddeleri kabul etti:
Nükleer taahhüt: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) olan bağlılığını sürdürecek.
Silahsızlanma: Kesin olarak nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edecek.

Kritik detay: İran'ın füze programı, ABD ile yürütülen müzakerelerin gündeminden tamamen çıkarıldı.

İmza 19 Haziran'da: Deniz ablukası bugün kalkıyor

Pazartesi gecesi taraflar resmen bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Resmi imza töreninin 19 Haziran’da yapılması planlanırken, anlaşmanın nihai metni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla da onaylanacak.
Her iki devletin yetkililerinden alınan bilgiye göre, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası bugün itibarıyla sona erecek. Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi süreci de resmi imzaların atılmasının ardından başlayacak.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
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