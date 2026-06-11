https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kanadada-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-icin-yasa-tasarisi-yapay-zeka-robotlarini-da-iceriyor-1106419097.html

Kanada'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı için yasa tasarısı: Yapay zeka robotlarını da içeriyor

Kanada'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı için yasa tasarısı: Yapay zeka robotlarını da içeriyor

Sputnik Türkiye

Kanada hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı ve çevrim içi güvenliği artırmayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısını... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T10:57+0300

2026-06-11T10:57+0300

2026-06-11T10:58+0300

yaşam

avustralya

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sosyal medya

yasak

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Kanada'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak ve çevrim içi güvenliği denetlemek üzere bağımsız bir düzenleyici kurum kurulmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller tarafından parlamentoya sunulan "Güvenli Sosyal Medya Yasası", sosyal medya hizmetleri ile yapay zeka sohbet robotlarının zararlı içeriklerin yol açabileceği risklere karşı önleyici tedbirler almasını hedefliyor.Tasarıya ilişkin açıklama yapan Miller, teknolojideki hızlı gelişime dikkat çekerek, "Teknoloji geliştikçe, yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli" ifadelerini kullandı.Yapay zekaya da yeni yükümlülükler geliyorYasa tasarısına göre yapay zeka sohbet robotları, zararlı içeriklerin yayılmasını önlemek ve kriz anlarında kullanıcıların zarar görmesini engellemek için belirli güvenlik önlemleri almakla yükümlü olacak.Tasarı ayrıca sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki kullanıcılara kapatılmasını öngörüyor. Ancak şirketlerin çocuk güvenliğine yönelik yeterli koruma mekanizmaları oluşturması halinde bu yasaktan muaf tutulabilmelerinin önü açık bırakılıyor.Kanada hükümeti, düzenlemeyle çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı ve dijital platformların güvenlik sorumluluğunu artırmayı amaçlıyor.Avustralya sosyal medya kullanımını çocuklara yasaklamıştıBelirli yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayan ülkeler arasında şu anda en net ve yürürlükteki örnek Avustralya. Ülkede 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açması ve mevcut hesaplarını kullanması yasaklandı. Düzenleme kapsamında büyük sosyal medya platformları yer alırken, şirketlere yaş doğrulama yükümlülüğü getirilmiş ve kurala uymayanlara yaptırım uygulanacağı açıklandı.Bunun dışında birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin tartışmalar ve yasa tasarıları bulunuyor. Bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de ağırlıklı olarak yaş doğrulama, ebeveyn onayı ve platform güvenliği gibi düzenlemeler gündemde.

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