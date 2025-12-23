https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/greta-thunberg-londrada-filistin-protestoda-gozaltina-alindi-1102107960.html

Londra’da Filistin yanlısı protestoya polis müdahalesi

Londra'da Filistin yanlısı protestoya polis müdahalesi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra’da düzenlenen Filistin yanlısı protesto sırasında, İngiltere’de terör örgütü olarak tanımlanan Palestine... 23.12.2025, Sputnik Türkiye

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra’da düzenlenen Filistin yanlısı bir protesto sırasında İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı bilgisini, İngiltere merkezli kampanya grubu Defend Our Juries kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre Thunberg, İngiltere hükümeti tarafından terör örgütü olarak yasaklanan Palestine Action ile bağlantılı tutuklulara destek verdiğini ifade eden bir pankart taşıdığı gerekçesiyle Terörizm Yasası kapsamında gözaltına alındı. Londra polisi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, protesto sırasında bir binaya kırmızı boya atan iki kişinin gözaltına alındığını, kısa süre sonra olay yerine gelen 22 yaşındaki bir kadının da yasaklı bir örgüte destek içeren bir materyal sergilediği gerekçesiyle Terörizm Yasası’nın 13. maddesi uyarınca gözaltına alındığını bildirdi. Palestine Action aktivisti oldukları gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan 8 mahkumun taleplerini dile getirip tutukluların durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaşan "Prisoners for Palestine (Filistin için Mahkumlar)" platformu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'a sigorta desteği veren Aspen Insurance'ın Londra ofisi önünde eylem düzenledi.Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımdaki videoda, Thunberg'in tuttuğu pankartın bir polis tarafından alındığı ve "Kalkmak istiyor musun?" diye sorulan Thunberg'in "Hayır" yanıtını verdiği görüldü.

