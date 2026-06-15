https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/huzurevinde-sicak-su-borusu-patlamisti-yasli-kadinin-olumuyle-ilgili-mudure-dava-1106506768.html

Huzurevinde sıcak su borusu patlamıştı: Yaşlı kadının ölümüyle ilgili müdüre dava

Huzurevinde sıcak su borusu patlamıştı: Yaşlı kadının ölümüyle ilgili müdüre dava

Sputnik Türkiye

İzmir'de odasında kalorifer borusunun patlaması sonucunda hayatını kaybeden yaşlı kadının ölümüyle ilgili huzurevi müdürü ve müdür yardımcısına dava açıldı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T10:53+0300

2026-06-15T10:53+0300

2026-06-15T10:53+0300

türki̇ye

i̇zmir

huzurevi

hayatını kaybetti

sıcak su

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İzmir Narlıdere'de huzurevinde kalan 76 yaşındaki Hüsniye Aktaş, odasındaki kalorifer sıcak su borusunun patlaması nedeniyle ağır yaralanmış, yaşlı kadın 'yanık ve gelişen komplikasyonlar' nedeniyle yaşamını yitirmişti. Yaşlı kadının ölümüyle ilgili huzurevi müdürü ve müdür yardımcısı hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Odasındaki sıcak su borusu patladıNarlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık 2024'te, kalorifer sıcak su borusundaki patlama sonucu yaralanan Hüsniye Aktaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayın yaşandığı dönemde huzurevinin müdürlüğünü yapan R.Y. (49) ile müdür yardımcısı S.T. (66) hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, maktulün kaldığı odada, olayın yaşandığı tarihte kalorifer tesisatına ait sıcak su borusu ile radyatör bağlantısında sızıntı meydana geldiği, odadaki sıcaklığın yükselmesi üzerine Aktaş'ın odadan çıkmak istediği belirtildi. Zeminde biriken sıcak suyu odanın karanlık olması nedeniyle fark edemeyen Aktaş'ın, suya basması sonucu ayaklarında ciddi yanıklar oluştuğu aktarılan iddianamede, kadının can acısı ve panikle odadan çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü, yardım istemesi üzerine diğer huzurevi sakinleriyle sağlık görevlisinin müdahale ettiği kaydedildi.Yaşlı kadının 'yanık' ve 'gelişen komplikasyonlar' nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, kurum müdürü R.Y. ile müdür yardımcısı S.T'nin olayın meydana gelmesinde kusurlu ve etkili oldukları, belirtildi. İddianamede, tutuksuz sanıklar R.Y. ve S.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/bosna-hersekte-huzurevinde-facia-yanginda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-12ye-yukseldi-1100799541.html

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i̇zmir, huzurevi, hayatını kaybetti, sıcak su