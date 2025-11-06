Türkiye
Bosna Hersek’te huzurevinde facia: Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi
Bosna Hersek’te huzurevinde facia: Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi
Bosna Hersek’in Tuzla kentinde bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Yangında 40’a yakın kişi yaralanırken, savcılık... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
4 Kasım akşamı Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde bir huzurevinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.İtfaiye ekipleri saatler süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı ancak 11 kişinin öldüğü olayda, sabah saatlerinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12’ye yükseldi.Savcılık i̇ncelemeyi tamamladıTuzla Kantonu Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki incelemelerin tamamlandığı ve yangının nedenine ilişkin raporun kısa sürede paylaşılacağı belirtildi.Yetkililer, yangında çok sayıda yaşlının dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.40’a yakın yaralı hastanelerdeYangın sırasında yaklaşık 40 kişi yaralandı.Tuzla Devlet Hastanesi yetkilileri, yaralıların çoğunun duman zehirlenmesi ve yanık nedeniyle tedavi altında olduğunu söyledi. Bazı hastaların durumunun kritik olduğu bildirildi.Halk şokta, ülkede yas havası hakimBosna Hersek genelinde olay büyük üzüntü yarattı.Tuzla Belediyesi, yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkede ulusal yas ilan edilmesi seçeneği de gündeme geldi.Yangının çıktığı binada barınan yaşlıların çoğunun, yalnız yaşayan veya ailesiz bireyler olduğu ifade edildi.Yangının nedeni kısa sürede açıklanacakYetkililer, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ancak kesin sonuç için adli raporun beklenmesi gerektiğini belirtiyor.Tuzla Savcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceğini duyurdu.
Bosna Hersek’te huzurevinde facia: Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi

20:21 06.11.2025
Bosna Hersek’in Tuzla kentinde bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Yangında 40’a yakın kişi yaralanırken, savcılık incelemelerini tamamladı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Ülkede ulusal yas çağrısı gündemde.
4 Kasım akşamı Bosna Hersek’in kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde bir huzurevinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
İtfaiye ekipleri saatler süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı ancak 11 kişinin öldüğü olayda, sabah saatlerinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12’ye yükseldi.

Savcılık i̇ncelemeyi tamamladı

Tuzla Kantonu Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki incelemelerin tamamlandığı ve yangının nedenine ilişkin raporun kısa sürede paylaşılacağı belirtildi.
Yetkililer, yangında çok sayıda yaşlının dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

40’a yakın yaralı hastanelerde

Yangın sırasında yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Tuzla Devlet Hastanesi yetkilileri, yaralıların çoğunun duman zehirlenmesi ve yanık nedeniyle tedavi altında olduğunu söyledi. Bazı hastaların durumunun kritik olduğu bildirildi.

Halk şokta, ülkede yas havası hakim

Bosna Hersek genelinde olay büyük üzüntü yarattı.
Tuzla Belediyesi, yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkede ulusal yas ilan edilmesi seçeneği de gündeme geldi.
Yangının çıktığı binada barınan yaşlıların çoğunun, yalnız yaşayan veya ailesiz bireyler olduğu ifade edildi.

Yangının nedeni kısa sürede açıklanacak

Yetkililer, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor ancak kesin sonuç için adli raporun beklenmesi gerektiğini belirtiyor.
Tuzla Savcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceğini duyurdu.
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
