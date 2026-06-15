https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/gocmen-kacakciliginda-uluslararasi-seviyede-araniyordu-istanbul-havalimaninda-yakalandi--1106511486.html

Göçmen kaçakçılığında uluslararası seviyede aranıyordu: İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Göçmen kaçakçılığında uluslararası seviyede aranıyordu: İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan ve İtalya'da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan şüpheli Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T13:23+0300

2026-06-15T13:23+0300

2026-06-15T13:23+0300

türki̇ye

irak

i̇stanbul havalimanı

sahte pasaport

i̇nsan kaçakçılığı

insan kaçakçısı

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Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan Irak uyruklu şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin Ege Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer aldığı belirtildi. Türkiye'ye giriş yapacağı belirlenince harekete geçildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ve çeşitli ülkeler tarafından arandığı tespit edilen Irak uyruklu S.M.M'nin (55) Türkiye'ye giriş yapacağını belirlemesi üzerine çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlının 13 Haziran'da sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalıştığını tespit eden ekipler harekete geçti. Şüpheli S.M.M, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Ege Denizi'ndeki kaçakçılık operasyonlarında yer aldığı kaydedildiEge Denizi üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer alan, bundan dolayı Yunanistan ve İtalya adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan zanlının Türkiye'de ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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türki̇ye

irak

i̇stanbul havalimanı

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irak, i̇stanbul havalimanı, sahte pasaport, i̇nsan kaçakçılığı, insan kaçakçısı