https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bakan-gurlek-duyurdu-elebasi-italyada-bulunan-suc-orgutune-yonelik-7-ilde-operasyon-1106355400.html
Bakan Gürlek duyurdu: Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon
Bakan Gürlek duyurdu: Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, elebaşı İtalya'da bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan organize suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T09:36+0300
2026-06-09T09:36+0300
2026-06-09T09:36+0300
türki̇ye
gözaltı
suç örgütü
akın gürlek
i̇stanbul
tekirdağ
i̇zmir
emniyet müdürlüğü
cumhuriyet başsavcılığı
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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.Operasyonların, elebaşı İtalya'da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlendiği belirtildi.Gürlek, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir."Açıklamasında sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin kamu düzeni ve toplum güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Gürlek, devletin bu yapılara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.Operasyon ve soruşturmada görev alan tüm birimlere teşekkür eden Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:"Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz. Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/afad-duyurdu-antalya-kas-aciklarinda-4-buyuklugunde-deprem-1106355035.html
türki̇ye
i̇stanbul
tekirdağ
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gözaltı, suç örgütü, akın gürlek, i̇stanbul, tekirdağ, i̇zmir, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı, suç örgütü, akın gürlek, i̇stanbul, tekirdağ, i̇zmir, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı
Bakan Gürlek duyurdu: Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, elebaşı İtalya'da bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan organize suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyon kapsamında aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüphelinin hedef alındığını açıkladı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.
Operasyonların, elebaşı İtalya'da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlendiği belirtildi.
Gürlek, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir."
Açıklamasında sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin kamu düzeni ve toplum güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Gürlek, devletin bu yapılara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.
Operasyon ve soruşturmada görev alan tüm birimlere teşekkür eden Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:
"Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz. Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."