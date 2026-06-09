https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bakan-gurlek-duyurdu-elebasi-italyada-bulunan-suc-orgutune-yonelik-7-ilde-operasyon-1106355400.html

Bakan Gürlek duyurdu: Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon

Bakan Gürlek duyurdu: Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, elebaşı İtalya'da bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan organize suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T09:36+0300

2026-06-09T09:36+0300

2026-06-09T09:36+0300

türki̇ye

gözaltı

suç örgütü

akın gürlek

i̇stanbul

tekirdağ

i̇zmir

emniyet müdürlüğü

cumhuriyet başsavcılığı

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.Operasyonların, elebaşı İtalya'da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlendiği belirtildi.Gürlek, operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir."Açıklamasında sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin kamu düzeni ve toplum güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Gürlek, devletin bu yapılara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.Operasyon ve soruşturmada görev alan tüm birimlere teşekkür eden Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:"Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz. Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz, suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/afad-duyurdu-antalya-kas-aciklarinda-4-buyuklugunde-deprem-1106355035.html

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i̇stanbul

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gözaltı, suç örgütü, akın gürlek, i̇stanbul, tekirdağ, i̇zmir, emniyet müdürlüğü, cumhuriyet başsavcılığı