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Fidan’dan ABD - İran mutabakatına destek: 'Kalıcı barış için önemli bir adım'

Fidan’dan ABD - İran mutabakatına destek: 'Kalıcı barış için önemli bir adım'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın bölgesel... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T09:30+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, Türkiye'nin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Mutabakatın bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Fidan, "ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. Fidan, taraflar arasında yürütülecek tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir anlayışla sürdürülmesini temenni ettiklerini belirtti.Fidan, anlaşmanın hayata geçirilmesinde rol oynayan tarafları ve arabuluculuk sürecine katkı sunan ülkeleri de tebrik etti. Özellikle Pakistan ve Katar'ın sürece verdiği desteğe dikkat çeken Fidan, mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.Bölgesel barış ve güvenliğin korunması için tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'nin de sürecin başından bu yana yoğun destek verdiğini hatırlattı.Fidan son olarak, "Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik" ifadeleriyle, Ankara'nın diplomatik girişimlere desteğinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sahbaz-serif-abd-ve-iran-arasinda-baris-anlasmasina-varildi-1106501082.html

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