Fenerbahçe'de yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu
© Fotoğraf : Fenerbahçe Spor KulübüFenerbahçe Spor Kulübü YK
© Fotoğraf : Fenerbahçe Spor Kulübü
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yeni dönemin yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım liderliğinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin sorumluluk alanları belirlendi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde:
Başkan
Aziz Yıldırım
Yönetim kurulu üyeleri
Barış Göktürk – Başkan Vekili
Mahmut Nedim Uslu – Genel Sekreter
Nihat Özbağı – Stadyum İnşaatı, Tesis Renovasyon ve Diğer İnşaat
Mustafa Çağlar – FB TV, FB Radyo, Dış İlişkiler
Ahmet Önder Fırat – Gelir Yaratma, Pazarlama ve Sponsorluk
Cihan Kamer – Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Fatih Öztürk – Eğitim Kurumları, Üniversite, Kolej, Kamu İlişkileri
Batuhan Özdemir – İnşaat, Yatırımlar, Kamu İlişkileri, Yelken Şubesi
Tanju Kaya – Mali İşler, Finansman, Denetim, Sermaye Piyasaları
Ahmet Murat İman – Amatör Şubeler (Kürek, Boks, Masa Tenisi, Atletizm)
Özgür Peker – İnşaat, Gayrimenkul Geliştirme, Kamu İlişkileri
Yusuf Buğra Tanık – Fenerium, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme
Mehmet Aydın – İnşaat, Fenerium, Proje Geliştirme
Mehmet Selim Kosif – TFF, Dış İlişkiler
Yedek yönetim kurulu üyeleri
Fatih Aslan – Fenerium
Volkan Akan – Kadın Basketbol, Dernekler
Mustafa Aydın Acun – Voleybol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Barış Karagöz – Stadyum, Kombine-Biletleme, FB Travel, Dernekler
Yasemin Babayiğit – Hukuk İşleri, Sosyal Sorumluluk, Üye İlişkileri
Savaş Adalet – Hukuk İşleri
Demre İşçen – Yüzme, Tekerlekli Sandalye, Espor
Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyeleri
Feridun Geçgel – Futbol Şubeleri (Erkek ve Kadın)
Mehmet İman – Erkek Basketbol
İsmail Balcı – Stadyum, Tribün, Futbol Altyapısı, Dereağzı
Ömer Onan – Basketbol Şubeleri (Erkek, Kadın, Tekerlekli Sandalye)
Abdullah Çiftçi – Proje Geliştirme ve Gelir Yaratma