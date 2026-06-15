https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ergin-ataman-panathinaikostan-ayrildi-1106520925.html

Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı

Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Athens, başantrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını açıkladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T18:40+0300

2026-06-15T18:40+0300

2026-06-15T18:40+0300

spor

ergin ataman

panathinaikos

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

uluslararası basketbol federasyonu (fiba)

basketbol ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102967728_0:32:3278:1876_1920x0_80_0_0_77562d393a35e0a153d010f02af049da.jpg

60 yaşındaki Ergin Ataman'ın üç yıllık Panathinaikos dönemi sona erdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'la gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ataman'la ayrılık kararı alındı.Ataman, Panathinaikos'taki görev süresinde bir EuroLeague şampiyonluğu, bir Yunanistan Ligi şampiyonluğu (2024) ve iki Yunanistan Kupası zaferi kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ergin-ataman-fenerbahce-taraftarina-tepki-gosterdi-87-yasindaki-anneme-kufur-ettiler-1101857657.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ergin ataman, panathinaikos, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi