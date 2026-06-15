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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ergin-ataman-panathinaikostan-ayrildi-1106520925.html
Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı
Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Athens, başantrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını açıkladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T18:40+0300
2026-06-15T18:40+0300
spor
ergin ataman
panathinaikos
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
basketbol ligi
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60 yaşındaki Ergin Ataman'ın üç yıllık Panathinaikos dönemi sona erdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'la gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ataman'la ayrılık kararı alındı.Ataman, Panathinaikos'taki görev süresinde bir EuroLeague şampiyonluğu, bir Yunanistan Ligi şampiyonluğu (2024) ve iki Yunanistan Kupası zaferi kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ergin-ataman-fenerbahce-taraftarina-tepki-gosterdi-87-yasindaki-anneme-kufur-ettiler-1101857657.html
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ergin ataman, panathinaikos, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi
ergin ataman, panathinaikos, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi

Ergin Ataman, Panathinaikos'tan ayrıldı

18:40 15.06.2026
© AA / Nir KeidarPanathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA / Nir Keidar
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Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Athens, başantrenör Ergin Ataman'la yollarını ayırdığını açıkladı.
60 yaşındaki Ergin Ataman'ın üç yıllık Panathinaikos dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'la gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ataman'la ayrılık kararı alındı.
Ataman, Panathinaikos'taki görev süresinde bir EuroLeague şampiyonluğu, bir Yunanistan Ligi şampiyonluğu (2024) ve iki Yunanistan Kupası zaferi kazandı.
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
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