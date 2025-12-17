https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ergin-ataman-fenerbahce-taraftarina-tepki-gosterdi-87-yasindaki-anneme-kufur-ettiler-1101857657.html

Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: '87 yaşındaki anneme küfür ettiler'

Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: '87 yaşındaki anneme küfür ettiler'

Sputnik Türkiye

Basketbol Avrupa Ligi’nin 16’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR’a 81-77’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Panathinaikos AKTOR'un... 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T00:42+0300

2025-12-17T00:42+0300

2025-12-17T00:42+0300

spor

fenerbahçe

ergin ataman

panathinaikos

panathinaikos basketbol takımı

thy euroleague

turkish airlines euroleaguein

euroleague

euroleague

euroleague final four

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101857482_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_1e4f65549cdfecb745cf8adaf0b5865d.jpg

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.Sarı lacivertli ekip, Yunan temsilcisine 81-77 skorla yenildi. Mücadelenin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada teknik değerlendirmede bulunmayacağını belirterek, maç sırasında yaşananlara dikkat çekti. Ataman, “Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfürler eden taraftara Allah’ın cevabı bu oldu. Oradan maçı çevirdik ve kazandık” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/olympiakos---fenerbahce-beko-maci-ertelendi-panathinaikos-baskani-hukmen-galibiyet-istedi-1101559313.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, ergin ataman, panathinaikos, panathinaikos basketbol takımı, thy euroleague, turkish airlines euroleaguein, euroleague, euroleague, euroleague final four, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf)