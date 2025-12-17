Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: '87 yaşındaki anneme küfür ettiler'

Türkiye
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.Sarı lacivertli ekip, Yunan temsilcisine 81-77 skorla yenildi. Mücadelenin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada teknik değerlendirmede bulunmayacağını belirterek, maç sırasında yaşananlara dikkat çekti. Ataman, “Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfürler eden taraftara Allah’ın cevabı bu oldu. Oradan maçı çevirdik ve kazandık” ifadelerini kullandı.
Basketbol Avrupa Ligi’nin 16’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR’a 81-77’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Panathinaikos AKTOR'un Başantrenörü Ergin Ataman sarı lacivertli takımın taraftarına sert tepki gösterdi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.
Sarı lacivertli ekip, Yunan temsilcisine 81-77 skorla yenildi. Mücadelenin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada teknik değerlendirmede bulunmayacağını belirterek, maç sırasında yaşananlara dikkat çekti.
Ataman, “Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfürler eden taraftara Allah’ın cevabı bu oldu. Oradan maçı çevirdik ve kazandık” ifadelerini kullandı.
