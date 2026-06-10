https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/emekli-maas-zamminda-masadaki-rakamlar-1106387522.html

Emekli maaş zammında masadaki rakamlar

Emekli maaş zammında masadaki rakamlar

Sputnik Türkiye

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranları daha net görünmeye başladı. Masada olan zam... 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T08:08+0300

2026-06-10T08:08+0300

2026-06-10T08:08+0300

ekonomi̇

emekli maaş zam oranı

emekli maaş farkı

en düşük emekli maaşı

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Ocak-mayıs döneminde enflasyonun yüzde 16,61 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak artış şimdiden yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan haziran ayı enflasyon beklentisi ise zam oranlarına ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu. Ankete göre haziran enflasyonunun yüzde 1,52 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e yükselecek. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,65'e çıkarken, toplam zam oranının da yüzde 14,11 olması bekleniyor.Öte yandan TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminleri dikkate alındığında, ilk 6 aylık dönemde enflasyonun yaklaşık yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,38 oranında zam alması, memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yüzde 13,15 seviyesinde olması hesaplanıyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 17,38 ile yüzde 18,38 arasında şekillenmesi bekleniyor. Memur emeklilerinde ise artışın yüzde 13,15 ila yüzde 14,11 aralığında olması öngörülüyor.Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, 5 aylık enflasyon verilerine göre yaklaşık 23 bin 322 liraya ulaştı. Zam oranının yüzde 17,38 olması halinde en düşük emekli maaşının 23 bin 476 liraya, yüzde 18,38 olması durumunda ise 23 bin 676 liraya yükselmesi bekleniyor.Kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

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emekli maaş zam oranı, emekli maaş farkı, en düşük emekli maaşı