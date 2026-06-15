https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/dunyanin-en-iyi-corbalari-aciklandi-turkiyeden-iki-corba-listeye-girdi--1106512930.html

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en iyi çorbaları listesi açıklandı. Gaziantep'in meşhur 'beyran' çorbası ikinci sıraya yerleşirken, mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12'inci... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T14:24+0300

2026-06-15T14:24+0300

2026-06-15T14:24+0300

yaşam

tasteatlas

beyran çorbası

mercimek çorbası

dünyanın en iyi çorbaları

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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Çorbaları'nı seçti. Gaziantep'in ünlü beyran çorbası listede ikinci sırada yer aldı. Mercimek çorbası ise dünyanın en iyi 12'inci çorbası seçildi. Dünyanın en iyi çorbası ise Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu. İşte dünyanın en iyi 15 çorbası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html

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Sputnik Türkiye

tasteatlas, beyran çorbası, mercimek çorbası, dünyanın en iyi çorbaları