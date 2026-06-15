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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi çorbaları listesi açıklandı. Gaziantep'in meşhur 'beyran' çorbası ikinci sıraya yerleşirken, mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12'inci... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
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beyran çorbası
mercimek çorbası
dünyanın en iyi çorbaları
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Çorbaları'nı seçti. Gaziantep'in ünlü beyran çorbası listede ikinci sırada yer aldı. Mercimek çorbası ise dünyanın en iyi 12'inci çorbası seçildi. Dünyanın en iyi çorbası ise Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu. İşte dünyanın en iyi 15 çorbası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html
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tasteatlas, beyran çorbası, mercimek çorbası, dünyanın en iyi çorbaları
tasteatlas, beyran çorbası, mercimek çorbası, dünyanın en iyi çorbaları

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi

14:24 15.06.2026
© AATürk mutfağı
Türk mutfağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Dünyanın en iyi çorbaları listesi açıklandı. Gaziantep'in meşhur 'beyran' çorbası ikinci sıraya yerleşirken, mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12'inci çorbası oldu.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Çorbaları'nı seçti. Gaziantep'in ünlü beyran çorbası listede ikinci sırada yer aldı. Mercimek çorbası ise dünyanın en iyi 12'inci çorbası seçildi. Dünyanın en iyi çorbası ise Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu.
© AAÇorba
Çorba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
Çorba
© AA

İşte dünyanın en iyi 15 çorbası

Paraguay – Vori-Vori
Türkiye (Gaziantep) – Beyran Çorbası
Japonya – Yokohama Style Ramen
Endonezya – Soto Betawi
Japonya – Ramen
Japonya – Tonkotsu Ramen
Filipinler – Sinigang na Baboy
Tayland – Tom Kha Gai
Çin – Lanzhou Lamian
Finlandiya – Lohikeitto (Somon Çorbası)
Filipinler – Sinigang
Türkiye – Mercimek Çorbası
Tayvan – Taiwanese Hot Pot
Vietnam – Beef Pho
Finlandiya – Kalakeitto (Balık Çorbası)
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YAŞAM
Dünyanın en iyi 100 tatlısı belli oldu: Birinci, beşinci ve altıncı sırada Türk lezzetleri yer aldı
15 Aralık 2025, 10:34
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