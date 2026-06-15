https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/dunyanin-en-iyi-corbalari-aciklandi-turkiyeden-iki-corba-listeye-girdi--1106512930.html
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi çorbaları listesi açıklandı. Gaziantep'in meşhur 'beyran' çorbası ikinci sıraya yerleşirken, mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12'inci... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T14:24+0300
2026-06-15T14:24+0300
2026-06-15T14:24+0300
yaşam
tasteatlas
beyran çorbası
mercimek çorbası
dünyanın en iyi çorbaları
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Çorbaları'nı seçti. Gaziantep'in ünlü beyran çorbası listede ikinci sırada yer aldı. Mercimek çorbası ise dünyanın en iyi 12'inci çorbası seçildi. Dünyanın en iyi çorbası ise Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu. İşte dünyanın en iyi 15 çorbası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dunyanin-en-iyi-100-tatlisi-belli-oldu-1-sirada-turkiyeden-bir-lezzet-yer-aldi-1101797448.html
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tasteatlas, beyran çorbası, mercimek çorbası, dünyanın en iyi çorbaları
tasteatlas, beyran çorbası, mercimek çorbası, dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türkiye'den iki çorba listeye girdi
Dünyanın en iyi çorbaları listesi açıklandı. Gaziantep'in meşhur 'beyran' çorbası ikinci sıraya yerleşirken, mercimek çorbası da dünyanın en iyi 12'inci çorbası oldu.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Çorbaları'nı seçti. Gaziantep'in ünlü beyran çorbası listede ikinci sırada yer aldı. Mercimek çorbası ise dünyanın en iyi 12'inci çorbası seçildi. Dünyanın en iyi çorbası ise Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu.
İşte dünyanın en iyi 15 çorbası
Türkiye (Gaziantep) – Beyran Çorbası
Japonya – Yokohama Style Ramen
Filipinler – Sinigang na Baboy
Finlandiya – Lohikeitto (Somon Çorbası)
Türkiye – Mercimek Çorbası
Tayvan – Taiwanese Hot Pot
Finlandiya – Kalakeitto (Balık Çorbası)