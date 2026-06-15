https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/dugunde-acilan-ates-can-aldi-76-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1106522203.html
Düğünde açılan ateş can aldı: 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Düğünde açılan ateş can aldı: 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün sonrası havaya açılan ateş sonucu bir kadın yaşamını yitirdi. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T21:04+0300
2026-06-15T21:04+0300
2026-06-15T21:04+0300
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Mezopotamya Mahallesi'nde gelinin eve getirildiği sırada rastgele açılan ateş sırasında balkonda bulunan 76 yaşındaki Hedli Ç'ye mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahı ele geçirirken 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/maganda-kursunu-yine-can-aldi-19-yasindaki-genc-kiz-hayatini-kaybetti-1090254134.html
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Düğünde açılan ateş can aldı: 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün sonrası havaya açılan ateş sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.
Mezopotamya Mahallesi'nde gelinin eve getirildiği sırada rastgele açılan ateş sırasında balkonda bulunan 76 yaşındaki Hedli Ç'ye mermi isabet etti.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahı ele geçirirken 3 şüpheliyi gözaltına aldı.