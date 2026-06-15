https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/dugunde-acilan-ates-can-aldi-76-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1106522203.html

Düğünde açılan ateş can aldı: 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Düğünde açılan ateş can aldı: 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün sonrası havaya açılan ateş sonucu bir kadın yaşamını yitirdi. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T21:04+0300

2026-06-15T21:04+0300

2026-06-15T21:04+0300

türki̇ye

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Mezopotamya Mahallesi'nde gelinin eve getirildiği sırada rastgele açılan ateş sırasında balkonda bulunan 76 yaşındaki Hedli Ç'ye mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahı ele geçirirken 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/maganda-kursunu-yine-can-aldi-19-yasindaki-genc-kiz-hayatini-kaybetti-1090254134.html

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