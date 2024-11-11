Maganda kurşunu yine can aldı: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
maganda kurşunu
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Türkiye'de bireysel silahlanma artarken 'maganda' kurşunuyla hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Maganda kurşununun bu kez de kurbanı 19 yaşındaki Reyhan Sağ oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Kars'ta sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağı, 'maganda kurşunuyla' hayatını kaybetmişti. Şimdi bir kötü haber de Şanlıurfa Viranşehir'den geldi. Bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu mermi 19 yaşındaki Reyhan Sağ'a isabet etti. Genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne neden olayla ilgili Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın failiyle birlikte 2'si güvenlik korucusu olmak üzere havaya ateş açtığı belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Tüm kayıtlar izlendi zanlı tespit edildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik mezrasında cumartesi akşamı gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki Reyhan Sağ hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Jandarma tarafından başlatılan çalışma ile fail kısa sürede yakalanırken Vali Hasan Şıldak yaşanan durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında hayatının çok erken evresinde bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olayda yine bir düğün söz konusu. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor. 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri. Bir başkası düğün sahibi ve 2'de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. Bunlar uzun namlulu kendi silahları ile ateş ediyorlar. 5 kişinin bu olaya karıştığı ancak failin belirlendiği durum söz konusu. 5'i de yine Jandarmamızın çalışması sonucu tespit edilip, bugün fail de yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığımız tarafından hepsi ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Bilindiği gibi Valiliğimizin bazı Genel Emirleri var. Silah atılmasını kesinlikle yasakladık. Buna istinaden de 5 kişi ile ilgili idari para cezası uygulaması yapıldı, ilave olarak güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."