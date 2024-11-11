Maganda kurşunu yine can aldı: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

“Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında hayatının çok erken evresinde bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olayda yine bir düğün söz konusu. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor. 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri. Bir başkası düğün sahibi ve 2'de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. Bunlar uzun namlulu kendi silahları ile ateş ediyorlar. 5 kişinin bu olaya karıştığı ancak failin belirlendiği durum söz konusu. 5'i de yine Jandarmamızın çalışması sonucu tespit edilip, bugün fail de yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığımız tarafından hepsi ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Bilindiği gibi Valiliğimizin bazı Genel Emirleri var. Silah atılmasını kesinlikle yasakladık. Buna istinaden de 5 kişi ile ilgili idari para cezası uygulaması yapıldı, ilave olarak güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."



