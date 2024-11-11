Maganda kurşunu yine can aldı: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Uzman Dr. Seda Ülgen: Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş. biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sodom ve Gomora nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bakanlığın, yenidoğan yoğun bakımları için geç kalınmış kararı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/maganda-kursunu-yine-can-aldi-19-yasindaki-genc-kiz-hayatini-kaybetti-1090254134.html
Maganda kurşunu yine can aldı: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Maganda kurşunu yine can aldı: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bireysel silahlanma artarken 'maganda' kurşunuyla hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Maganda kurşununun bu kez de kurbanı 19 yaşındaki... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T11:07+0300
2024-11-11T11:07+0300
türkiye
maganda kurşunu
şanlıurfa
bireysel silahlanma
silah taşıma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090253926_0:44:605:384_1920x0_80_0_0_3784c348f3995676a831612cd7e879b2.jpg
Geçtiğimiz haftalarda Kars'ta sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağı, 'maganda kurşunuyla' hayatını kaybetmişti. Şimdi bir kötü haber de Şanlıurfa Viranşehir'den geldi. Bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu mermi 19 yaşındaki Reyhan Sağ'a isabet etti. Genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne neden olayla ilgili Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın failiyle birlikte 2'si güvenlik korucusu olmak üzere havaya ateş açtığı belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tüm kayıtlar izlendi zanlı tespit edildiŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik mezrasında cumartesi akşamı gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki Reyhan Sağ hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Jandarma tarafından başlatılan çalışma ile fail kısa sürede yakalanırken Vali Hasan Şıldak yaşanan durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sokakta-akulu-arabasiyla-oynayan-alti-yasindaki-cocuk-maganda-kursunuyla-vuruldu-yasam-mucadelesi-1089793270.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090253926_0:0:605:455_1920x0_80_0_0_06907397bc719ed2d02d7de94224042b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maganda kurşunu, şanlıurfa, bireysel silahlanma, silah taşıma
maganda kurşunu, şanlıurfa, bireysel silahlanma, silah taşıma

Maganda kurşunu yine can aldı: 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

11:07 11.11.2024
maganda kurşunu
maganda kurşunu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
Abone ol
Türkiye'de bireysel silahlanma artarken 'maganda' kurşunuyla hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor. Maganda kurşununun bu kez de kurbanı 19 yaşındaki Reyhan Sağ oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Kars'ta sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağı, 'maganda kurşunuyla' hayatını kaybetmişti. Şimdi bir kötü haber de Şanlıurfa Viranşehir'den geldi. Bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu mermi 19 yaşındaki Reyhan Sağ'a isabet etti. Genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne neden olayla ilgili Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın failiyle birlikte 2'si güvenlik korucusu olmak üzere havaya ateş açtığı belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tüm kayıtlar izlendi zanlı tespit edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik mezrasında cumartesi akşamı gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki Reyhan Sağ hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Jandarma tarafından başlatılan çalışma ile fail kısa sürede yakalanırken Vali Hasan Şıldak yaşanan durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında hayatının çok erken evresinde bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olayda yine bir düğün söz konusu. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor. 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri. Bir başkası düğün sahibi ve 2'de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. Bunlar uzun namlulu kendi silahları ile ateş ediyorlar. 5 kişinin bu olaya karıştığı ancak failin belirlendiği durum söz konusu. 5'i de yine Jandarmamızın çalışması sonucu tespit edilip, bugün fail de yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığımız tarafından hepsi ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Bilindiği gibi Valiliğimizin bazı Genel Emirleri var. Silah atılmasını kesinlikle yasakladık. Buna istinaden de 5 kişi ile ilgili idari para cezası uygulaması yapıldı, ilave olarak güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı."

kars - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
TÜRKİYE
Maganda kurşunu can aldı: Sokakta akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk öldü, geriye oyuncağı kaldı
29 Ekim, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала