https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-uluslararasi-diplomasinin-kalbinin-attigi-yer-olmaya-baslamistir-1106513624.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır" dedi. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T14:37+0300
2026-06-15T14:37+0300
2026-06-15T15:01+0300
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cumhurbaşkanı
havalimanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde konuşuyor:Türkiye diplomasinin kalbi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/ankara-havalimani-yarin-acilacak-1106490449.html
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recep tayyip erdoğan, ankara, cumhurbaşkanı, havalimanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, ankara, cumhurbaşkanı, havalimanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır
14:37 15.06.2026 (güncellendi: 15:01 15.06.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde konuşuyor:
Türkiye Yüzyılı'na giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz
Türkiye diplomasinin kalbi
Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır