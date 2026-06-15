https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/cumhurbaskani-erdogan-diken-ustundeki-bolgemiz-rahat-bir-nefes-aldi-1106521894.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın bölge açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Erdoğan, anlaşmanın Orta... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T19:38+0300
2026-06-15T19:38+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(ABD-İran mutabakatı) İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Coğrafyamızla birlikte dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. (ABD-İran) Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun barış misyonuna güçlü destek veren ülkelerde ilk sıralardayız. Savunma yeteneklerimizi geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abd-ve-iran-mutabakat-zaptini-dijital-olarak-imzaladi-1106521558.html
türki̇ye
abd
i̇ran
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, abd, i̇ran, i̇srail
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, abd, i̇ran, i̇srail
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı
19:38 15.06.2026 (güncellendi: 20:13 15.06.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın bölge açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Erdoğan, anlaşmanın Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(ABD-İran mutabakatı) İsrail'in tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Coğrafyamızla birlikte dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde tek vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. (ABD-İran) Mutabakatın, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'nun barış misyonuna güçlü destek veren ülkelerde ilk sıralardayız. Savunma yeteneklerimizi geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz" dedi.