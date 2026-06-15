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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T21:19+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü.Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. ABD-İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.Görüşmede ayrıca BM’nin Suriye’deki faaliyetleri, Kıbrıs Adası’ndaki gelişmelerle, Gazze ve Lübnan’daki insani durum da ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/cumhurbaskani-erdogan-diken-ustundeki-bolgemiz-rahat-bir-nefes-aldi-1106521894.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), recep tayyip erdoğan, antonio guterres
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), recep tayyip erdoğan, antonio guterres

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

21:19 15.06.2026
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
ABD-İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.
Görüşmede ayrıca BM’nin Suriye’deki faaliyetleri, Kıbrıs Adası’ndaki gelişmelerle, Gazze ve Lübnan’daki insani durum da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı
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