https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-gorustu-1106522294.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T21:19+0300

2026-06-15T21:19+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü.Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. ABD-İran arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.Görüşmede ayrıca BM’nin Suriye’deki faaliyetleri, Kıbrıs Adası’ndaki gelişmelerle, Gazze ve Lübnan’daki insani durum da ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/cumhurbaskani-erdogan-diken-ustundeki-bolgemiz-rahat-bir-nefes-aldi-1106521894.html

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm), recep tayyip erdoğan, antonio guterres