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Cengiz Kurtoğlu kaza geçirdi, Ankara konseri ertelendi
Cengiz Kurtoğlu kaza geçirdi, Ankara konseri ertelendi
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Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Kurtoğlu'nun ayağında çatlak tespit edilirken sanatçının Ankara konseri ertelendi. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sahne almak için yola çıkan ünlü sanatçının bulunduğu araç, Konya yolunda trafik kazasına karıştı.Hastaneye sevk edilen Kurtoğlu'nun, yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan sanatçı bir süre dinlenecek.'Konser ertelendi'Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklamada ise, "Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..." ifadelerine yer verildi.
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cengiz kurtoğlu, ankara, konya
cengiz kurtoğlu, ankara, konya

Cengiz Kurtoğlu kaza geçirdi, Ankara konseri ertelendi

11:22 15.06.2026
© İHA / SEMA DEMİR-AW051390Cengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© İHA / SEMA DEMİR-AW051390
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Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Kurtoğlu'nun ayağında çatlak tespit edilirken sanatçının Ankara konseri ertelendi.
Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sahne almak için yola çıkan ünlü sanatçının bulunduğu araç, Konya yolunda trafik kazasına karıştı.
Hastaneye sevk edilen Kurtoğlu'nun, yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan sanatçı bir süre dinlenecek.

'Konser ertelendi'

Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklamada ise, "Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..." ifadelerine yer verildi.
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