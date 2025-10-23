Türkiye
Kaza geçiren İrem Helvacıoğlu ve yeni doğan bebeği hakkında ilk açıklama: Sağlık durumları nasıl?
Kaza geçiren İrem Helvacıoğlu ve yeni doğan bebeği hakkında ilk açıklama: Sağlık durumları nasıl?
Yeni doğum yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar bebekleriyle birlikte Kadıköy'deki kazada ölümden döndü. Korkutan olay sonrası oyuncunun eşi... 23.10.2025
2025-10-23T07:34+0300
2025-10-23T07:38+0300
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Bağdat Caddesi'nde kaza geçirdi. Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.İrem Helvacıoğlu'nun başına dikiş atıldıKazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar'da bir hastaneye götürülen oyuncunun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.Sağlık durumu nasıl?Korkutan kaza sonrası İrem Helvacıoğlu ve ailesinin sağlık durumu merak ediliyor. Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, konuyla ilgili sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaspar, şu ifadeleri kullandı:
07:34 23.10.2025 (güncellendi: 07:38 23.10.2025)
© DHAİrem Helvacıoğlu
İrem Helvacıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© DHA
Yeni doğum yapan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar bebekleriyle birlikte Kadıköy'deki kazada ölümden döndü. Korkutan olay sonrası oyuncunun eşi sosyal medyadan sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi. Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında yaşanan kazada bir motor araca çarparak kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İrem Helvacıoğlu'nun başına dikiş atıldı

Kazada, Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar’da bir hastaneye götürülen oyuncunun başına dikiş atıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sağlık durumu nasıl?

Korkutan kaza sonrası İrem Helvacıoğlu ve ailesinin sağlık durumu merak ediliyor. Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, konuyla ilgili sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.
Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaspar, şu ifadeleri kullandı:
''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.''
