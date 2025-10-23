Kaza geçiren İrem Helvacıoğlu ve yeni doğan bebeği hakkında ilk açıklama: Sağlık durumları nasıl?

''Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.''