https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sanliurfada-10-katli-apartmanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106498511.html
Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T19:23+0300
2026-06-14T19:23+0300
2026-06-14T20:28+0300
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Batıkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edilirken, polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.Müdahale sırasında 1’i itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 3 kişiye olay yerinde ambulansta müdahale ederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kapalicarsida-yangin-carsi-duman-altinda-kaldi-1106454248.html
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türkiye, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme, şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
19:23 14.06.2026 (güncellendi: 20:28 14.06.2026)
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Batıkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde başlayan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edilirken, polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.
Müdahale sırasında 1’i itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 3 kişiye olay yerinde ambulansta müdahale ederken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.