https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bilim-dunyasinda-ilk-insan-hucrelerini-genclestirmeyi-hedefleyen-tedavi-ilk-kez-uygulandi-1106520655.html

Bilim dünyasında ilk: İnsan hücrelerini gençleştirmeyi hedefleyen tedavi ilk kez uygulandı

Bilim dünyasında ilk: İnsan hücrelerini gençleştirmeyi hedefleyen tedavi ilk kez uygulandı

Sputnik Türkiye

Yaşlanan hücreleri yeniden gençleştirmeyi amaçlayan deneysel gen tedavisi ilk kez bir insana uygulandı. Bilim insanları, yöntemin başarılı olması halinde yaşa... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T18:52+0300

2026-06-15T18:52+0300

2026-06-15T18:52+0300

sağlik

gençleşme

yaşlılık

yaşlı

hücre

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Bilim dünyasının uzun süredir yakından takip ettiği bir çalışma yeni bir aşamaya geçti.ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Life Biosciences, yaşlanan hücreleri daha genç bir duruma döndürmeyi amaçlayan deneysel gen tedavisinin ilk kez bir insana uygulandığını açıkladı.Tedavi, yaşlanmış hücrelerin genç hücreler gibi davranmasını sağlamayı hedefleyen ve bilim dünyasında 'kısmi yeniden programlama' olarak adlandırılan yönteme dayanıyor.Araştırmanın ilk aşamasında tedavi, görme kaybına yol açabilen glokom hastaları üzerinde test edilecek.Tedavinin amacı, gözle beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan ve hasar gördüğünde kendini yenileyemeyen optik sinir hücrelerinin yeniden onarılmasını sağlamak.Yaşlanan hücreleri geri çevirmeyi hedefliyorAraştırmacılar, hücreleri tamamen kök hücreye dönüştürmek yerine yalnızca gençlik özelliklerini yeniden kazandırmayı hedefliyor.Bunun için hücrelere üç özel gen aktarılıyor. Bu genlerin aktive edilmesiyle yaşlı hücrelerin daha genç bir biyolojik profile dönmesi amaçlanıyor.Sistem ayrıca güvenlik amacıyla tasarlandı. Genler yalnızca belirli bir antibiyotik kullanıldığı sürece aktif kalıyor. Tedavi durdurulduğunda ise genlerin etkisi sona eriyor.Hayvan deneylerinde yöntemin optik sinir hasarını azaltabildiği ve yaşa bağlı görme kaybını tersine çevirebildiği bildirilmişti.Umut kadar endişe de varUzmanlar çalışmanın önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, yöntemin güvenliği konusunda hala soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekiyor.Bazı bilim insanları hücrelerin yeniden programlanmasının gelecekte yaşlanmaya bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini düşünürken, bazı araştırmacılar ise yöntemin kontrolsüz hücre büyümesine ve kanser riskine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.Washington merkezli uzun yaşam araştırmacısı Matt Kaeberlein, yöntemin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak henüz çok erken aşamada bulunduğunu belirterek, "Teknoloji hala çok yeni ve ciddi yan etkiler ortaya çıkma ihtimali göz ardı edilemez" değerlendirmesinde bulundu.Şirket ise şimdilik tüm vücudu gençleştirmeyi değil, yaşa bağlı hastalıkları tek tek hedeflemeyi amaçladığını açıkladı.Bilim insanları, klinik deneylerden çıkacak sonuçların yalnızca glokom tedavisi için değil, yaşlanma araştırmalarının geleceği açısından da belirleyici olabileceğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/kemik-sagligiyla-ilgili-yeni-arastirma-kullanilan-takviyeler-beklenen-faydayi-saglamiyor-olabilir-1106518969.html

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gençleşme, yaşlılık, yaşlı, hücre