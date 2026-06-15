https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bilim-dunyasinda-cigir-acan-gelisme-insan-proteinlerinin-yapay-kopyalarini-uretmenin-yolu-bulundu-1106514272.html

Bilim dünyasında çığır açan gelişme: İnsan proteinlerinin yapay kopyalarını üretmenin yolu bulundu

Bilim dünyasında çığır açan gelişme: İnsan proteinlerinin yapay kopyalarını üretmenin yolu bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, insan vücudundaki proteinlerin yapay benzerlerini üretmeyi mümkün kılacak yeni bir bilgisayar modeli geliştirdi. Bu sentetik proteinler... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T14:59+0300

2026-06-15T14:59+0300

2026-06-15T14:59+0300

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Uluslararası bir bilim ekibi, tıp ve biyoteknoloji alanında oyunun kurallarını değiştirebilecek bir başarıya imza attı. Araştırmacılar, insan vücudundaki doğal reseptör ve antikorların işlevlerini taklit edebilen yapay proteinler üretmek için gelişmiş bir bilgisayar modeli geliştirdi.Rusya'daki Saratov Devlet Üniversitesi, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi ve Almanya'daki Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bilim insanlarının ortak çalışmasıyla geliştirilen sistemin sonuçları, bilimsel dergi Polymers'ta yayımlandı.Doğal antikorlara alternatif geliyorİnsan vücudunda bulunan biyolojik reseptörler ve antikorlar, virüsler ve diğer yabancı maddeleri tanıyarak bağışıklık sisteminin harekete geçmesini sağlıyor. Ancak bu doğal proteinlerin üretimi yüksek maliyet, karmaşık süreçler ve bazı etik tartışmalar nedeniyle sınırlı kalabiliyor.Araştırmacılar tarafından geliştirilen "imprintlenmiş proteinler" ise doğal reseptörlerin sentetik taklitleri olarak görev yapıyor.Çalışmanın yazarlarından, Saratov Devlet Üniversitesi İnorganik Kimya Laboratuvarı araştırmacısı Polina İlyicheva, bu teknolojinin doğal antikorların birçok dezavantajını ortadan kaldırdığını belirtti.İlyicheva, sentetik proteinlerin laboratuvar koşullarında daha dayanıklı olduğunu, sıcaklık değişimlerinden etkilenmediğini ve depolama ile taşınma süreçlerinde doğal antikorlara kıyasla önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.Kanser tedavisinden tarıma kadar geniş kullanım alanıAraştırmacılara göre yeni nesil yapay proteinler, yalnızca sağlık sektöründe değil, tarım ve biyoteknoloji alanlarında da kullanılabilecek.Bu proteinlerin;önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.Kişiselleştirilmiş tıpta yeni dönemAraştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kişiselleştirilmiş tıp alanında sunduğu potansiyel oldu.Uzmanlara göre belirli bir hastadan alınan proteinler temel alınarak kişiye özel sentetik yapılar üretilebilecek. Böylece ilaçların vücutta daha etkin emilmesi ve daha hassas tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi mümkün hale gelebilecek.İlyicheva, "Belirli bir kişiden alınan proteini modifiye ederek vücuda geri verebilir ve en iyi biyolojik uyumu sağlayabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.Deneme-yanılma dönemi sona eriyorAraştırmacılar, bugüne kadar yapay protein üretiminin büyük ölçüde şansa ve deneysel yöntemlere dayandığını belirtiyor.Yeni geliştirilen bilgisayar modeli ise proteinlerin oluşum sürecini atomik düzeyde simüle ederek hangi koşullarda en etkili yapının ortaya çıkacağını önceden tahmin edebiliyor.Bilim insanları, model sayesinde moleküllerin birbirlerini nasıl tanıdığını ve işlevsel bölgelerin nasıl oluştuğunu ayrıntılı biçimde görüntüleyebildiklerini açıkladı.Araştırma ekibi ayrıca sistemin, sentez sırasında kaç bileşen kullanılması gerektiğini önceden hesaplayabildiğini ve bunun da işlevsel ürün geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırdığını vurguladı.Yapay protein yarışı hızlanıyorBilim dünyasında son yıllarda hız kazanan sentetik biyoloji çalışmaları, insan vücudundaki doğal mekanizmaların laboratuvar ortamında yeniden üretilmesini hedefliyor.Uzmanlar, yeni geliştirilen bu bilgisayar modelinin yalnızca daha ucuz ve dayanıklı biyolojik ürünlerin geliştirilmesini sağlamakla kalmayacağını; aynı zamanda gelecekte hastaya özel tedavilerin, akıllı ilaç sistemlerinin ve biyomühendislik uygulamalarının önünü açabileceğini belirtiyor.Bilim insanlarının geliştirdiği bu teknoloji, insan proteinlerinin yapay kopyalarının üretiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/samanyolunun-kalbinde-gizemli-kesif-dev-kara-delik-sicak-ruzgar-puskurtuyor-1106513771.html

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