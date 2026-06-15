Abbas Güçlü: Dünya değişti, ÖSYM ve MEB'in sınav sistemi değişmedi

“Eğitim dediğiniz zaman eğitimin tüm yetkinliklerini atıp sadece sınava odaklanıyorsunuz. Oysa eğitimin onlarca hatta yüzlerce hedefi var. Mesela bir öğrencinin spora, sanata ilgisi yok mu? Sınavda bu konular hiç yok, sadece belirli derslere odaklanılıyor. Bu da öğrencinin eksik olarak ölçülmesine ve doğru seçim yapılamamasına neden oluyor. Öğrencinin bireysel yeteneklerini hiç dikkate almadan belli bir sınava sokup geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Fen lisesi için hazırlanan soruyu hem güzel sanatlar hem imam hatip hem meslek lisesi için sorarsanız uygun olmaz. Olimpiyatlarda sorulması gereken soruları tüm öğrencilere sorup öğrencileri değersizleştiriyoruz. Sınav şampiyonları yok oldu, çünkü onları o kadar yorduk ki… Hangi futbol takımı her maçta birinci geliyor ki bir öğrenci her sınavda birinci gelmek zorunda olsun? Son 20-25 yılda teknoloji değişti, dünya değişti, her şey değişti, ÖSYM’nin ve MEB’in yaptığı sınavlar zerre kadar değişmedi. Orada onlarca hoca oturup günlerce bir soru hazırlıyorlar, sonra öğrenci içeri giriyor bir buçuk dakikada bu soruyu çözmesi bekleniyor. Her okul eşit olmalı, bazıları nitelikli bazıları niteliksiz olamaz. Özel okulların çoğu dersaneden derme çatma özel okullar. Sistem baştan aşağı yanlış olduğu için mağdur olan öğretmenlerimiz oluyor. Peki bu sınavlarda üzüntüden başka geriye ne kalıyor, bu sınav sisteminin kazananı kim? Devlet özel okullardan daha niteliksiz okul yapıyorsa devletin kendini sorgulaması lazım. Eğitimde bilimde ne kadar ilerlediysen sosyal devlette adalette ekonomide de o kadar ilerlersin. Halk sandığa gittiğinde talepleri arasında ilk sıralarda eğitim yok ama çocuğum en değerli varlığım dediği çocuğu en kötü şartlarda eğitim alıp işsiz kalıyor. Bu yanlışı hepimiz birlikte yapıyoruz. Sınavdan sınava değil eğitimi her gün konuşmamız gerekiyor. Bu sınavlarla iyi doktor mühendis yetiştirebilirsiniz belki ama bu sistemle iyi insan iyi vatandaş yetiştirebiliyor muyuz buna bakmak lazım. ”